18 марта, 20:29

Карпин о словах Гурцкая про вызов Дзюбы под давлением: «Кто меня может нагнуть?»

Артем Бухаев
Корреспондент

Главный тренер сборной России Валерий Карпин на пресс-конференции национальной команды отреагировал на слова футбольного агента Тимура Гурцкая.

Ранее Гурцкая, объясняя вызов форварда Артема Дзюбы на BetBoom матч с Гренадой, заявил: «Мне не нравится, что Валеру нагнули».

— Хотелось бы спросить, кто меня нагнул? Нет, конечно. Давайте продолжим тему. Кто меня нагнул то? Дайте ваши догадки. Кто меня может нагнуть в РФС? Александр Валерьевич уже ответил на этот вопрос. У Максима Львовича можете спросить. Я уже рассказал о том, как это (вызов Дзюбы) происходило. Что еще? Почему вам трудно в это поверить? Что же вы такие все???

— За четыре последних года мы неоднократно задавали вам вопрос про Артема в сборной. Мы присутствуем при удивительном событии. Не прошло и 10 лет, когда один из вас предлагал другому поправить панамку.

— Прошло 10 лет. Это раз. Люди меняются — два. Третье — удивительное событие происходит, потому что я так решил. Что здесь удивительного? Мне так захотелось. А Артем это заслужил. Я так считаю.

— Это разные вещи.

— Артем заслужил, а мне захотелось. Окей?

— Нет.

— А как должно быть?

— «Артем это заслужил».

— Я это сказал.

— В других ситуациях он тоже заслуживал, но вы не вызывали.

— Вы считали, что он заслужил, а я так не считал. В этот раз посчитал. Чего здесь такого?

36-летний форвард «Акрона» в последний раз выходил на поле в составе сборной 21 июня 2021 года в матче чемпионата Европы с Данией. На его счету 30 голов за сборную России — столько же забил Александр Кержаков.

Матч Россия — Гренада пройдет 19 марта. Начало — в 20.00 мск.

Артем Дзюба
Валерий Карпин
Популярное видео
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
  • александр Тарасов

    Дюков, естественно! Раньше ты двух коров доил, а теперь одну. И платит тебе за эту корову РФС, то есть - Дюков. И не ломай из себя героя, тебе эта роль не идет.

    19.03.2025

  • marchela13

    Ну Валера ты и дебил,эстонская болонка.

    18.03.2025

  • Ivan Abramov

    прям в точку все. плюс еще одно дебильное новшество - каждую игру новый капитан. это вообще цирк какой-то

    18.03.2025

  • Gordon

    Неважно, "нагнул" кто-то или нет. Просто мужчина должен отвечать за слова. Вот и всё.

    18.03.2025

  • volish17

    Играй в футбол с иудой ,нагнули , не нагнули , хи..ха..

    18.03.2025

  • Millwall82

    ну Дзюба физически посильнее будет) потому и нагнет. Однако, какая разница кого и что он там вызвал. За 3 года он вызвал уже 100500 футболистов, любых кто попадает по мячу, никто не знает ни основу сборной, ни капитанов, ни лидеров и костяка. Даже сам Карпин. Против слабейших это прокатывает. Можно любых вообще вызывать, от втордива до КФК и медиалиги.

    18.03.2025

    • Дзюба рассказал о взаимоотношениях с Карпиным

    Дзюба — об агенте Гурцкая: «Хотелось бы сказать Гурцкой, что прежде чем говорить про человека, нужно его знать»

