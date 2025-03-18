Карпин о словах Гурцкая про вызов Дзюбы под давлением: «Кто меня может нагнуть?»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин на пресс-конференции национальной команды отреагировал на слова футбольного агента Тимура Гурцкая.

Ранее Гурцкая, объясняя вызов форварда Артема Дзюбы на BetBoom матч с Гренадой, заявил: «Мне не нравится, что Валеру нагнули».

— Хотелось бы спросить, кто меня нагнул? Нет, конечно. Давайте продолжим тему. Кто меня нагнул то? Дайте ваши догадки. Кто меня может нагнуть в РФС? Александр Валерьевич уже ответил на этот вопрос. У Максима Львовича можете спросить. Я уже рассказал о том, как это (вызов Дзюбы) происходило. Что еще? Почему вам трудно в это поверить? Что же вы такие все???

— За четыре последних года мы неоднократно задавали вам вопрос про Артема в сборной. Мы присутствуем при удивительном событии. Не прошло и 10 лет, когда один из вас предлагал другому поправить панамку.

— Прошло 10 лет. Это раз. Люди меняются — два. Третье — удивительное событие происходит, потому что я так решил. Что здесь удивительного? Мне так захотелось. А Артем это заслужил. Я так считаю.

— Это разные вещи.

— Артем заслужил, а мне захотелось. Окей?

— Нет.

— А как должно быть?

— «Артем это заслужил».

— Я это сказал.

— В других ситуациях он тоже заслуживал, но вы не вызывали.

— Вы считали, что он заслужил, а я так не считал. В этот раз посчитал. Чего здесь такого?

36-летний форвард «Акрона» в последний раз выходил на поле в составе сборной 21 июня 2021 года в матче чемпионата Европы с Данией. На его счету 30 голов за сборную России — столько же забил Александр Кержаков.

Матч Россия — Гренада пройдет 19 марта. Начало — в 20.00 мск.