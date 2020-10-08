Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Сборная России

Сборная России: Джанаев, Мостовой и Дзюба выйдут в стартовом составе на матч со Швецией

18:11
Сослан Джанаев. Фото РФС
Сослан Джанаев. Фото РФС
Теги:

Стал известен состав сборной России на товарищеский матч против Швеции. Встреча пройдет в Москве и начнется в 19:15 мск.

Стартовый состав: Джанаев — Фернандес, Кутепов, Кудряшов, Караваев — Оздоев, Газинский — Мостовой, Ан. Миранчук, Жирков — Дзюба.

Запасные: Шунин, Смольников, Семенов, Черышев, Комличенко, Бакаев, Зобнин, Жиров, Фомин, Соболев, Ионов, Кузяев.

Главный тренер сборной Швеции назвал стартовый состав еще в среду.

Швеция: Юнссон — Крафт, Хольмен, Старфельт, Бенгтссон — С. Ларссон, Свенссон, Сванберг, Сема — Дж. Ларссон, Исак.

Россия — Швеция

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

Опрос

проголосовало: 716
Все опросы
Россия — Швеция: кто победит?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
17
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России: матчи в октябре-2020




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир