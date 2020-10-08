Сборная России: Джанаев, Мостовой и Дзюба выйдут в стартовом составе на матч со Швецией

Стал известен состав сборной России на товарищеский матч против Швеции. Встреча пройдет в Москве и начнется в 19:15 мск.

Стартовый состав: Джанаев — Фернандес, Кутепов, Кудряшов, Караваев — Оздоев, Газинский — Мостовой, Ан. Миранчук, Жирков — Дзюба.

Запасные: Шунин, Смольников, Семенов, Черышев, Комличенко, Бакаев, Зобнин, Жиров, Фомин, Соболев, Ионов, Кузяев.

Главный тренер сборной Швеции назвал стартовый состав еще в среду.

Швеция: Юнссон — Крафт, Хольмен, Старфельт, Бенгтссон — С. Ларссон, Свенссон, Сванберг, Сема — Дж. Ларссон, Исак.