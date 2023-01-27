Черчесов высказался о возможном переходе российского футбола в Азию

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов в интервью «СЭ» высказал мнение, что руководство РФС должно постоянно общаться с УЕФА и напоминать о себе.

— Как оцениваете перспективы возвращения нашего футбола на международную арену? И что думаете по поводу возможного перехода в Азию?

— В курсе, что на днях руководство РФС провело переговоры с УЕФА. Понятно, что по объективным причинам нам трудно рассчитывать на скорое возвращение в соревнования, но общаться с УЕФА и постоянно напоминать о себе непременно надо. Честно говоря, не могу представить, что российский клубный футбол и наша сборная переберутся в АФК.