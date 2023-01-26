В РФС отреагировали на предложение Олимпийского совета Азии
В РФС отреагировали на инициативу Олимпийского совета Азии, который предложил России и Белоруссии принять участие в Азиатских играх.
«Если от ОКР и Минспорта последуют решения по инициативе Олимпийского совета Азии, мы будем их обсуждать в части футбола», — приводит «РБ Спорт» заявление пресс-службы РФС.
Азиатские игры пройдут с 23 сентября по 8 октября в Ханчжоу (Китай), футбол входит в программу Азиад.
Источник: bookmaker-ratings.ru
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