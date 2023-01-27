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Кутепов — о возможном переходе России в Азию: «Замечательно. Встретимся с Саудовской Аравией, повторим 5:0»

Кутепов поделился мнением о возможном переходе России в Азию
Константин Белов
Корреспондент
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Защитник «Торпедо» Илья Кутепов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал возможный переход России из УЕФА в АФК.

«Россия может перейти в АФК и сыграть там? Ну замечательно. Еще раз встретимся с Саудовской Аравией, повторим 5:0, может быть. Не страшен ли переход возможный? Тут нам не приходится выбирать — если скажут, будем играть в Азии. Мы не можем сказать свое слово. Если Федерация решит так, значит так. Перелеты? У нас по стране летать... во Владивосток 10 часов. Будем почаще смотреть на мир», — сказал Кутепов «СЭ».

В конце декабря исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение создать совместную с УЕФА рабочую группу, которая займется разработкой дорожной карты для возвращения российских сборных и клубов к международным турнирам.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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  • Alvin Almazov
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⚽ Футбол. Кубок Англии
Манчестер Сити
Арсенал

П1

29%

1.80

Х2

25%

2.08

обе забьют - да

23%

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1.82

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ТБ 3.5

18%

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16%

1.56
Илья Кутепов
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