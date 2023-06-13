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Сегодня, 13:45

Зырянов — об отказе сборной России от летнего турнира: «Не думаю, что это решение Карпина»

Артем Белинин
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин.
Валерий Карпин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Экс-полузащитник «Зенита» Константин Зырянов в интервью «СЭ» прокомментировал ситуацию с матчами у сборной России.

— Как оцените отказ сборной России от летнего турнира?

— Не думаю, что это решение Карпина. Наверняка так решили коллегиально, были причины.

— Ходили разговоры, что там кому-то жарко, кому-то далеко, кому-то уровень не тот...

— Кому комфортно, кому нет — комментировать не могу. Есть сборная России, выступать за нее — честь. Где бы вы ни играли — жара, дожди — должны приезжать и играть.

Знаете, когда мне было 36 лет, я сказал, что хочу сосредоточиться на играх за «Зенит». Капелло это прочитал и вдруг вызвал меня. И я поехал. А Фабио потом сказал, что, если бы не приехал, мне и клубу прилетели бы санкции. Мы с ним поговорили, я объяснил ситуацию и провел сбор с командой. В сборную надо приезжать с радостью. В любом возрасте.

Константин Зырянов. «Если «Черноморец» окажется в РПЛ, болельщики будут спрашивать лишний билет». Интервью с Константином Зыряновым
Константин Зырянов
Сборная России по футболу
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