На проведение матча за Суперкубок претендуют три арены

За проведение матча за Суперкубок следующего сезона претендуют три российские арены.

Об этом "СЭ" сообщил президент премьер-лиги Сергей Прядкин.

– Поступило три заявки, – говорит Прядкин. – От Ростова-на-Дону, от стадиона "Динамо" в Москве и от арены в Саранске. Планируем обсудить эти предложения на общем собрании лиги.

Согласно проекту структуры календаря сезон в РПЛ начнется 14 июля, а неделей раньше – 6-7 июля – состоится матч за Суперкубок, в котором встретятся чемпион страны и обладатель Кубка. (Сергей Егоров)

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