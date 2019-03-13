"Урожай" сегодня закроет долги по зарплате

Генеральный директор "Урожая" Дмитрий Градиленко сообщил, что клуб сегодня погасит задолженность по зарплате перед своими работниками. Ранее появилась информация о том, что клуб задерживает выплаты с ноября 2017 года. Сумма долга составляет 10 миллионов рублей.

- У нас есть определенная задолженность перед сотрудниками, немного задержали выплаты, это не задолженность, а временные трудности небольшие, - приводит ТАСС слова Градиленко. - Зарплатная ведомость так и составляет приблизительно около 10 млн рублей. По заработной плате почти все уже ликвидировано, сегодня будут перечислены деньги.

"Урожай" выступает в зоне "ЮГ" Олимп-ПФЛ. Команда занимает второе место в турнирной таблице, уступая "Чайке" 3 очка.