Источник: «Арсенал» подпишет контракт с белорусским полузащитником Шевченко

Тульский «Арсенал» 7 февраля подпишет контракт с полузащитником Евгением Шевченко, сообщает Legalbet.

По информации источника, соглашение красно-желтых с 27-летним белорусским игроком будет рассчитано на два года.

Прошлый сезон Шевченко провел в чемпионате Белоруссии. Он сыграл 30 матчей за «Торпедо-БелАЗ», отметившись 6 голами. За национальную сборную страны он провел 2 матча.

На данный момент «Арсенал» занимает пятое место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги. Команда набрала 35 очков за 20 туров. Главным тренером красно-желтых является Александр Сторожук.