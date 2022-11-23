Футбол
Первая лига (ФНЛ)
Новости
Таблица Календарь / результаты Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
ФНЛ

Сегодня, 22:15

Игрок сборной Туниса Тальби: «Слуцкий — замечательный тренер»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший защитник «Рубина» Монтассар Тальби в интервью «СЭ» поделился своим мнением о бывшем главном тренере казанской команды Леониде Слуцком.

— Когда я ушел, Леонид спустя некоторое время прислал сообщение, и мы остаемся на связи, — подчеркнул Тальби. — Недавно видел новости, что он ушел из «Рубина». У меня о Слуцком приятные воспоминания, работа с ним — отличный опыт. Это замечательный тренер, и я рад, что был его игроком на протяжении сезона. Многое узнал от него и желаю всего наилучшего. Думаю, в течение нескольких дней пообщаемся.

— Чему конкретному вы научились у Слуцкого?

 — Узнал многие тактические детали. Леонид очень большое внимание уделяет футбольным мелочам. Мы смотрели много видео, тщательно их разбирали — и я чувствовал, что могу у него развиваться. Когда сезон начался, «Рубин» выглядел хорошей командой, где я рос, много всего почерпнул и стал более сильным.

Однако из-за решения ФИФА о приостановке контрактов мы потеряли много иностранцев. Получилась тяжелая концовка чемпионата, и, к сожалению, не удалось сохранить место в РПЛ. Сейчас слежу за «Рубином», кажется, он идет на третьем месте в своей лиге.

Летом 24-летний игрок сборной Туниса перешел в «Лорьян». Во вторник, 22 ноября, защитник провел на поле весь матч ЧМ-2022 с Данией (0:0).

Монтассар Тальби и&nbsp;Роман Зобнин. «Не хотел уезжать из «Рубина» весной. Не мог повернуться спиной к тем, кто в меня поверил». Интервью защитника сборной Туниса Тальби

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Гана

Обе забьют - да

27%

2.30

ТБ 2.5

25%

2.00

Ф2(+1.5)

20%

1.70
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия
Сербия

ТБ 2.5

33%

1.78

Ф1(-1.5)

24%

2.40

Обе забьют - да

18%

1.90
⚽ Футбол. ЧМ
Германия 1
Япония 2
Матч завершен

Ф1(-1.5)

32%

2.14

Обе забьют - да

22%

1.79

ТБ 2.5

21%

1.59
Сборная Туниса по футболу
ФК Рубин (Казань)
Леонид Слуцкий
Монтассар Тальби
1
1
Читайте также
Германия закрыла рты, Дания предлагает выйти из ФИФА. Европейские сборные протестуют на ЧМ
Бобслеист сборной России умер в 24 года. Виной тяжелая болезнь
Гражданка РФ умерла в Южной Корее после пластической операции
Минэнерго Украины сообщило о временном обесточивании всех АЭС и большинства ТЭС и ГЭС
МИД Молдавии вызвал российского посла из-за перебоев в электроснабжении
На что может рассчитывать малый бизнес в России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Монтассар Тальби: «В марте сказал руководству «Рубина», что оно может на меня положиться»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Балтика 19 10 8 1 33-21 38
2
 Алания 19 10 5 4 35-22 35
3
 Рубин 19 9 7 3 33-22 34
4
 Енисей 19 9 7 3 28-19 34
5
 СКА-Хаб. 19 9 5 5 37-22 32
6
 Арсенал 19 9 5 5 28-20 32
7
 КАМАЗ 19 8 6 5 25-19 30
8
 Волгарь 19 8 5 6 21-18 29
9
 Шинник 19 8 3 8 21-21 27
10
 Нефтехимик 19 7 6 6 18-14 27
11
 Динамо Мх 19 6 7 6 15-16 25
12
 Родина 19 5 6 8 18-24 21
13
 Акрон 19 4 9 6 18-24 21
14
 Уфа 19 4 6 9 15-26 18
15
 Велес 19 5 2 12 14-31 17
16
 Кубань 19 4 4 11 17-22 16
17
 Волга 19 3 6 10 15-28 15
18
 Краснодар-2 19 3 3 13 13-35 12
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
27.11 00:00
Акрон – СКА-Хаб.
 - : -
27.11 00:00
Кубань – Волга
 - : -
27.11 00:00
Алания – Уфа
 - : -
27.11 00:00
Арсенал – Балтика
 - : -
27.11 00:00
Краснодар-2 – КАМАЗ
 - : -
27.11 00:00
Велес – Енисей
 - : -
27.11 00:00
Рубин – Нефтехимик
 - : -
27.11 00:00
Шинник – Динамо Мх
 - : -
27.11 00:00
Волгарь – Родина
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 10
Виталий Лисакович

Виталий Лисакович

Рубин

 8
Кирилл Панченко

Кирилл Панченко

Арсенал Т

 8
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 9
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 7
Николай Гиоргобиани

Николай Гиоргобиани

Алания

 6
И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 17 1 2
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 17 1 1
Артур Гилязетдинов

Артур Гилязетдинов

Волгарь

 16 1 5
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости