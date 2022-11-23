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Сегодня, 22:30

Защитник сборной Туниса Тальби рассказал, как летом ушел из «Рубина» в «Лорьян»

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Бывший защитник «Рубина» Монтассар Тальби в интервью «СЭ» ответил на вопрос, мог ли он остаться в казанской команде после вылета в первую лигу.

— В тот момент я на самом деле хотел уйти, поскольку знал: впереди — Катар, важные матчи в составе сборной, — сказал Тальби. — Поэтому мне важно было остаться в высшем дивизионе хорошей лиги. В «Рубине» меня тоже поддержали — ведь весной я остался, чтобы помочь клубу. Мне ответили взаимностью после окончания сезона. Поэтому хочу поблагодарить казанцев.

Я счастлив. Сейчас выступаю в сильном чемпионате, хорошей команде. Очень сильно ждал этот ЧМ, первый в моей жизни. Это моя детская мечта. Я подошел к турниру почти в лучшей форме. Спасибо, «Рубин»! Больше всего желаю, чтобы он вернулся в РПЛ. Никогда не забуду всего, что люди, которые там работают, тренируют, играют, сделали для меня. Они классные!

Летом 24-летний игрок сборной Туниса перешел в «Лорьян». Согласно Transfermarkt, клуб лиги 1 купил его у казанцев за полтора миллиона евро.

Во вторник, 22 ноября, защитник провел на поле весь матч ЧМ-2022 с Данией (0:0).

Монтассар Тальби и&nbsp;Роман Зобнин. «Не хотел уезжать из «Рубина» весной. Не мог повернуться спиной к тем, кто в меня поверил». Интервью защитника сборной Туниса Тальби

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Гана

Обе забьют - да

27%

2.30

ТБ 2.5

25%

2.00

Ф2(+1.5)

20%

1.70
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия
Сербия

ТБ 2.5

33%

1.78

Ф1(-1.5)

24%

2.40

Обе забьют - да

18%

1.90
⚽ Футбол. ЧМ
Германия 1
Япония 2
Матч завершен

Ф1(-1.5)

32%

2.14

Обе забьют - да

22%

1.79

ТБ 2.5

21%

1.59
ФК Рубин (Казань)
Монтассар Тальби
0
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Игрок сборной Туниса Тальби: «Слуцкий — замечательный тренер»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Балтика 19 10 8 1 33-21 38
2
 Алания 19 10 5 4 35-22 35
3
 Рубин 19 9 7 3 33-22 34
4
 Енисей 19 9 7 3 28-19 34
5
 СКА-Хаб. 19 9 5 5 37-22 32
6
 Арсенал 19 9 5 5 28-20 32
7
 КАМАЗ 19 8 6 5 25-19 30
8
 Волгарь 19 8 5 6 21-18 29
9
 Шинник 19 8 3 8 21-21 27
10
 Нефтехимик 19 7 6 6 18-14 27
11
 Динамо Мх 19 6 7 6 15-16 25
12
 Родина 19 5 6 8 18-24 21
13
 Акрон 19 4 9 6 18-24 21
14
 Уфа 19 4 6 9 15-26 18
15
 Велес 19 5 2 12 14-31 17
16
 Кубань 19 4 4 11 17-22 16
17
 Волга 19 3 6 10 15-28 15
18
 Краснодар-2 19 3 3 13 13-35 12
Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
27.11 00:00
Акрон – СКА-Хаб.
 - : -
27.11 00:00
Кубань – Волга
 - : -
27.11 00:00
Алания – Уфа
 - : -
27.11 00:00
Арсенал – Балтика
 - : -
27.11 00:00
Краснодар-2 – КАМАЗ
 - : -
27.11 00:00
Велес – Енисей
 - : -
27.11 00:00
Рубин – Нефтехимик
 - : -
27.11 00:00
Шинник – Динамо Мх
 - : -
27.11 00:00
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Виталий Лисакович

Виталий Лисакович

Рубин

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Кирилл Панченко

Кирилл Панченко

Арсенал Т

 8
П
Артур Галоян

Артур Галоян

Алания

 9
Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

 7
Николай Гиоргобиани

Николай Гиоргобиани

Алания

 6
И К Ж
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Андрей Савинов

Шинник

 17 1 2
Марат Бокоев

Марат Бокоев

Велес

 17 1 1
Артур Гилязетдинов

Артур Гилязетдинов

Волгарь

 16 1 5
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