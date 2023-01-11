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Аджоев объявил об отставке Кононова из «Арсенала»

Мария Гусева
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Олег Кононов.
Фото ФК «Арсенал» (Тула)

Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев сообщил, что Олег Кононов покидает пост главного тренера клуба.

— Да, мы приняли решение расстаться с Олегом Кононовым. Он покидает тульский «Арсенал». Это обоюдное решение и обоюдное желание. Расстаемся, пожав друг другу руки. Имя нового главного тренера объявим в ближайшие дни. На сборе в Турции, который стартует 14 января, команда будет работать под руководством нового главного тренера, — сказал Аджоев «СЭ».

Кононов возглавлял «Арсенал» с июня 2022 года. 56-летний специалист уже работал в клубе в начале сезона-2018/19. Под его руководством «Арсенал» провел 14 матчей в РПЛ.

Специалист начинал тренерскую карьеру в минских «Торпедо» и «Локомотиве», затем трудился в украинских клубах «Металлург» (Запорожье), «Карпаты» и «Севастополь». В российском чемпионате он тренировал «Краснодар», «Ахмат» и «Спартак». В 2020 году Кононов возглавлял латвийскую «Ригу».

После первой части сезона «Арсенал» занимает шестую строчку в турнирной таблице первой лиги, набрав 32 очка в 20 матчах.

Первая лига
ФК Арсенал (Тула)
Гурам Аджоев
Олег Кононов
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3
 Рубин 20 10 7 3 35-22 37
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 Енисей 20 9 7 4 28-21 34
5
 СКА-Хаб. 20 9 6 5 38-23 33
6
 Арсенал 20 9 5 6 28-25 32
7
 КАМАЗ 20 8 7 5 27-21 31
8
 Волгарь 20 8 6 6 22-19 30
9
 Шинник 20 8 4 8 21-21 28
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 Нефтехимик 20 7 6 7 18-16 27
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 Динамо Мх 20 6 8 6 15-16 26
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 Родина 20 5 7 8 19-25 22
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 Акрон 20 4 10 6 19-25 22
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 Велес 20 6 2 12 16-31 20
15
 Кубань 20 5 4 11 18-22 19
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 Уфа 20 4 6 10 16-28 18
17
 Волга 20 3 6 11 15-29 15
18
 Краснодар-2 20 3 4 13 15-37 13
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5.03 00:00
Акрон – Краснодар-2
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Виталий Лисакович

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