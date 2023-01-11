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Сегодня, 16:21

Министр внутренних дел Татарстана Хохорин войдет в состав правления «Рубина»

Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
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Футболисты &amp;quot;Рубина&amp;quot;.
Фото ФК &quot;Рубин&quot;

По данным «СЭ», министр внутренних дел по Республике Татарстан Артем Хохорин войдет в новый состав правления «Рубина».

В последние годы чиновника часто можно было увидеть в ложе на матчах команды в компании с новым президентом «Рубина» Маратом Сафиуллиным и бывшим президентом клуба Дмитрием Самаренкиным, который тоже войдет в новый совет — он уже курирует селекцию «Рубина».

Также в создающийся состав правления «Рубина» могут войти экс-президенты клуба Александр Гусев и Камиль Исхаков.

«Рубин» занимает третье место в турнирной таблице первой лиги, набрав 37 очков в 20 играх.

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ФК Рубин (Казань)
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 Балтика 20 11 8 1 38-21 41
2
 Алания 20 11 5 4 37-23 38
3
 Рубин 20 10 7 3 35-22 37
4
 Енисей 20 9 7 4 28-21 34
5
 СКА-Хаб. 20 9 6 5 38-23 33
6
 Арсенал 20 9 5 6 28-25 32
7
 КАМАЗ 20 8 7 5 27-21 31
8
 Волгарь 20 8 6 6 22-19 30
9
 Шинник 20 8 4 8 21-21 28
10
 Нефтехимик 20 7 6 7 18-16 27
11
 Динамо Мх 20 6 8 6 15-16 26
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 Родина 20 5 7 8 19-25 22
13
 Акрон 20 4 10 6 19-25 22
14
 Велес 20 6 2 12 16-31 20
15
 Кубань 20 5 4 11 18-22 19
16
 Уфа 20 4 6 10 16-28 18
17
 Волга 20 3 6 11 15-29 15
18
 Краснодар-2 20 3 4 13 15-37 13
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5.03 00:00
Акрон – Краснодар-2
 - : -
5.03 00:00
Балтика – СКА-Хаб.
 - : -
5.03 00:00
Динамо Мх – Арсенал
 - : -
5.03 00:00
Уфа – Велес
 - : -
5.03 00:00
Енисей – Волгарь
 - : -
5.03 00:00
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 - : -
5.03 00:00
Нефтехимик – Алания
 - : -
5.03 00:00
Кубань – Рубин
 - : -
5.03 00:00
Родина – Шинник
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Г
Гедеон Гузина

Гедеон Гузина

Балтика

 11
Виталий Лисакович

Виталий Лисакович

Рубин

 8
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Арсенал Т

 8
П
Артур Галоян

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КАМАЗ

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Балтика

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И К Ж
Андрей Савинов

Андрей Савинов

Шинник

 18 1 2
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Велес

 18 1 1
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Балтика

 16 1 5
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