Министр внутренних дел Татарстана Хохорин войдет в состав правления «Рубина»

По данным «СЭ», министр внутренних дел по Республике Татарстан Артем Хохорин войдет в новый состав правления «Рубина».

В последние годы чиновника часто можно было увидеть в ложе на матчах команды в компании с новым президентом «Рубина» Маратом Сафиуллиным и бывшим президентом клуба Дмитрием Самаренкиным, который тоже войдет в новый совет — он уже курирует селекцию «Рубина».

Также в создающийся состав правления «Рубина» могут войти экс-президенты клуба Александр Гусев и Камиль Исхаков.

«Рубин» занимает третье место в турнирной таблице первой лиги, набрав 37 очков в 20 играх.