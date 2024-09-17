Защитник «Шеффилда» Ахмедходжич навсегда исключен из сборной Боснии и Герцеговины

Защитник «Шеффилда» Анел Ахмедходжич навсегда исключен из сборной Боснии и Герцеговины, сообщает пресс-служба национальной команды.

Ранее в сентябре 25-летний футболист объявил о временном отказе от выступлений за сборную. Также он раскритиковал медиков команды, обвинив их в легкомыслии и дилетантстве.

«Никто, даже господин Анел Ахмедходжич, не может выбирать, когда и в какое время он может играть за сборную, а когда нет. Никаких «временных отказов» никто не потерпит. Сборная — это культ, священный долг, высший приоритет. Не ты выбираешь, а тебя выбирают!» — цитирует пресс-служба сборной технического директора команды Эмира Спахича.

На счету Ахмедходжича 24 матча и 1 гол за сборную Боснии и Герцеговины. Также он провел 1 матч за национальную команду Швеции в 2020 году.