«Все справедливо. Именно об этом «Зенит» говорил изначально». Семак о проведении полуфинала Кубка со «Спартаком» в Петербурге

Главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак в интервью «СЭ» выразил свое мнение по поводу решения РФС провести полуфинал Кубка России между его командой и «Спартаком» в Санкт-Петербурге. Вердикт футбольного союза вызвал негативную реакцию владельца красно-белых Леонида Федуна, заявившего нашему изданию: «Понятно, что «Зенит» тяжеловес в футболе. Поэтому любые запросы продавливаются. К сожалению, тут у меня никаких сомнений не было. А дальше осталось только Вилкова поставить на судейство... И тогда все у них будет хорошо».

— Все справедливо. Именно об этом наш клуб изначально и говорил, — сказал Семак. — Ну а перед командой стоит задача выйти в финал. Было бы вдвойне приятно завершить сезон сразу с двумя титулами. Но для этого надо всерьез поработать, чем мы все сейчас и занимаемся. (Георгий Кудинов)