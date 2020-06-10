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«Все справедливо. Именно об этом «Зенит» говорил изначально». Семак о проведении полуфинала Кубка со «Спартаком» в Петербурге

15:31
Сергей Семак. Фото ФК «Зенит»
Сергей Семак. Фото ФК «Зенит»
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Главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак в интервью «СЭ» выразил свое мнение по поводу решения РФС провести полуфинал Кубка России между его командой и «Спартаком» в Санкт-Петербурге. Вердикт футбольного союза вызвал негативную реакцию владельца красно-белых Леонида Федуна, заявившего нашему изданию: «Понятно, что «Зенит» тяжеловес в футболе. Поэтому любые запросы продавливаются. К сожалению, тут у меня никаких сомнений не было. А дальше осталось только Вилкова поставить на судейство... И тогда все у них будет хорошо».

— Все справедливо. Именно об этом наш клуб изначально и говорил, — сказал Семак. — Ну а перед командой стоит задача выйти в финал. Было бы вдвойне приятно завершить сезон сразу с двумя титулами. Но для этого надо всерьез поработать, чем мы все сейчас и занимаемся. (Георгий Кудинов)

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