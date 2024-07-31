В «Спартаке» заявили, что Дуарте продолжает восстанавливаться после травмы

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов в комментарии «СЭ» объяснил отсутствие защитника команды Алексиса Дуарте в заявке на матч группового этапа FONBET Кубка России против «Динамо».

«Алексис заканчивает восстановление, но пока тренерский штаб решил его поберечь», — сказал Зеленов «СЭ».

Встреча пройдет на «Лукойл Арене» в Москве и начнется в 18.30 по местному времени. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Динамо».