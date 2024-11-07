Семак: «В матче с «Ахматом» было много моментов, над которыми «Зениту» следует и поработать, и проанализировать»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Ахматом» (3:0) в первом матче 1/4 финала FONBET Кубка России.

«Что касается результата, он хороший. Моментов много создавали. По ходу самого матча немножко нервозность присутствовала, много эмоций у тех ребят, которые играют меньше, хотелось сыграть как можно лучше. Отсюда количество брака, невынужденных ошибок или решений в завершающей фазе. Было много моментов, над которыми нам следует и поработать, и проанализировать. В целом, спасибо ребятам за игру. Хорошая победа, будем готовиться к следующему матчу — он уже очень скоро», — цитирует пресс-служба клуба Семака.

Второй матч команды проведут между собой 27 ноября.