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Семак: «В матче с «Ахматом» было много моментов, над которыми «Зениту» следует и поработать, и проанализировать»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Ахматом» (3:0) в первом матче 1/4 финала FONBET Кубка России.

«Что касается результата, он хороший. Моментов много создавали. По ходу самого матча немножко нервозность присутствовала, много эмоций у тех ребят, которые играют меньше, хотелось сыграть как можно лучше. Отсюда количество брака, невынужденных ошибок или решений в завершающей фазе. Было много моментов, над которыми нам следует и поработать, и проанализировать. В целом, спасибо ребятам за игру. Хорошая победа, будем готовиться к следующему матчу — он уже очень скоро», — цитирует пресс-служба клуба Семака.

Второй матч команды проведут между собой 27 ноября.

Сергей Семак и&nbsp;Сергей Ташуев. «Зенит» разгромил «Ахмат». Онлайн-трансляция матча Кубка России
Источник: Официальный сайт
Сергей Семак
Футбол
ФК Зенит
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