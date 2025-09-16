«Пари НН» и махачкалинское «Динамо» объявили составы на матч Кубка России

Стали известны стартовые составы «Пари НН» и махачкалинского «Динамо» на матч группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Пари НН»: Лукьянов, Александров, Коледин, Крашевский, Кастильо, Майга, Смелов, Ермаков, Сефас, Весино, Грулев.

«Динамо» Махачкала: Магомедов, И. Аззи, Алибеков, Ахмедов, Кагермазов, Аззи М., Глушков, Мрезиг, Гаджиев, Джавад, Мастури.

Игра пройдет на «Мордовия Арене» в Саранске и начнется в 20.45 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи «Пари НН» — «Динамо» Махачкала.