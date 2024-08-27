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«Факел» — «Рубин»: смотреть трансляцию матча Кубка России

«Факел» сыграет с «Рубином» в Кубке России 27 августа
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Рашид Рахимов, главный тренер ФК «Рубин».
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Факел» и «Рубин» сыграют в группе D пути РПЛ FONBET Кубка России во вторник, 27 августа. Матч состоится на Центральном стадионе профсоюзов в Воронеже. Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция в перекличке игрового дня Кубка России. За ключевыми событиями встречи «Факел» — «Рубин» можно следить в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

Воронежская команда не смогла набрать ни одного очка и занимает последнее место в группе D. Казанский клуб с 3 баллами идет на второй строчке в квартете.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа D
27 авг, 19:30. Факел (Воронеж)
Факел
Рубин

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Кубок России
ФК Рубин (Казань)
ФК Факел (Воронеж)
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