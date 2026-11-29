Злость «Зенита» после Казани, плохая форма ЦСКА и его стендап вдохновили Питер на лучший матч в сезоне

Обозреватель «СЭ» — о разгроме, который учинил «Зенит» ЦСКА, и о других матчах субботы.

День «плохих мальчиков». И виноват ли «стендап-комик» Круговой?

Чемпионат России. Премьер-лига. 16-й тур.

28 ноября, 16:30. ВЭБ Арена (Москва)

Идеальный, образцово-показательный матч провел «Зенит» на «ВЭБ-Арене». Что не стало для меня большой сенсацией с учетом и злости петербуржцев на самих себя после поражения в Казани, и реванша за первый круг, и плохого состояния ЦСКА, и, наконец, свежей предматчевой мотивации от Данила Кругового. Возникшие на минувшей неделе и казавшиеся мне совершенно безумными слухи об отставке Сергея Семака теперь выглядят совсем смешными.

Соперники смотрелись командами разных дивизионов. При 1:3 после классного удара Кругового счет казался даже удачным по такой игре для ЦСКА. Но комбинация на «оле» с участием Луиса Энрике, Александра Соболева и Максима Глушенкова установила все в том виде, в каком в этот день и выглядело справедливым. И вы видели, как именно на нее и на четвертый гол отреагировал Семак, крутанувшийся от радости вокруг своей оси. Потому что это действительно было очень красиво!

Вот казалось: почти все у «Зенита» забивают два человека, и вроде кристально ясно, кого соперникам надо закрывать. Ведь они вдвоем настреляли больше, чем половина клубов лиги. Но в итоге и Соболев, и Глушенков были неудержимы, выдали роскошный матч, а заодно с ними и Луис Энрике, и вытворявший эффектнейшие фокусы в центре поля Артем Карпукас, и даже Вильмар Барриос, которого многие в последнее время стали списывать со счетов. Но перед первым голом колумбиец сделал перехват в центре поля (когда Жоао Виктор рванул непонятно куда и зачем) и пасом на Энрике разогнал атаку. Перед вторым — передачей головой поучаствовал в прекрасной атаке, когда Карпукас классно отправил Глушенкова один на один с Максимом Бориско. Насколько Артем в такт отдал, а Максим здорово и вовремя открылся, не забежав в офсайд!

То, что Глушенков вчера встал с той ноги, мне стало ясно еще даже до его голов, а именно в тот момент, когда через минуту после гола Соболева он нехарактерно для себя отработал к своей штрафной и обезмячил уже готовившегося бить с отличной позиции Матвея Кисляка. А потом уже были и его идеальные реализации пасов Карпукаса и Соболева, и спасение Кругового с линии после того, как Максим обвел Бориско и катнул мяч в ворота.

А Соболев вчера, забив (причем из-под Мохаммеда Аззи, обычно такие вещи соперникам не позволяющего), далее вдруг проявил себя как ассистент, отдав две первоклассные голевые Луису Энрике и Глушенкову. Глядя на них с Максимом, эдаких «плохих мальчиков», которых Валерий Карпин теперь не вызывает в сборную, а в «Зените» они из матча в матч делают результат, я снова задумываюсь о том, как же недооценивается работа Семака. Эти двое ведь очень трудновоспитуемы, и поди направь их энергию на мирные цели. Но один неудачный матч для обоих с «Рубином» не то что не получил продолжения — наоборот, главный тренер нашел какие-то психологические ключи, чтобы следующая игра для них стала по российским меркам шедевром.

Глушенков после матча в своем стиле не стал скрывать, что дебют Кругового как стендап-комика в ролике-разогреве его максимально завел. Но, опять же, я бы не стал, как теперь говорят молодые, «душнить» и набрасываться на игрока за это. Во-первых, к Данилу меньше всего претензий из армейцев. Во-вторых, нытье на тему излишней дерзости приведет к тому, что все будут говорить только «правильные» и унылые до зубовного скрежета вещи. Дайте людям быть самими собой и высказывать то, что на душе, даже если это относится к категории трештока!

И тут еще одно важное, на мой взгляд, замечание, призванное снять излишний поток претензий к Круговому. Одно дело, если бы он выложил это на каком-то личном ресурсе без согласования с ЦСКА. Но ведь это был клубный ролик! То есть командная работа — и съемки, и утверждение контента. Не знаю, принято ли у армейцев согласовывать такие вещи, допустим, с генеральным директором, но очевидно, что это продукт медийщиков красно-синих. Да, он основан на том, что Круговой действительно думает и чувствует о своем бывшем клубе, но «упаковка» явно не его, он в этом театре был актером и максимум одним из сценаристов, но точно не режиссером.

Действительно, в прошлом, с тренерами поколения Павла Садырина и Олега Романцева (об этом, в частности, говорил в телестудии экс-армеец Александр Гришин), представить себе подобное высказывание без последствий для игрока после 1:4 было бы сложно. Валерий Газзаев, в частности, всегда искал неуважительные высказывания соперников о его команде и зачитывал их в раздевалке — очень часто это работало.

Но то было когда-то, а теперь ролики с насмешками над оппонентами (правда, крайне редко в этом участвуют игроки) стали непременной частью предматчевого антуража. К тому же, повторяю, Данил был в этой ситуации только одним из большой группы людей, которая занималась выпуском видео. И делать его козлом отпущения несправедливо.

Просто надо помнить, и не только ему, что за дерзость вне поля нужно быть готовым отвечать на нем. И, как гласила советская наружная реклама безопасного автовождения, не уверен — не обгоняй!

ЦСКА: четыре очка в шести турах и три поражения подряд

ЦСКА, проигравший три последних матча чемпионата и взявший четыре очка в шести турах, теперь уступающий восемь очков «Зениту» и опережающий на два «Рубин», — это сейчас прямо совсем плохо. Сдал даже Кисляк, а в субботу признаки жизни подавал один Круговой — и забивший отлично, и с линии ворот выбивший. Бориско, блеснувший со «Спартаком», дальше начал ошибаться в каждой игре, и вчера второй гол — тоже во многом его: он должен был дотянуться, когда Глушенков по невысокой дуге перебрасывал мяч. Учитывая, что до него Владислав Тороп играл не лучше, остается ждать выздоровления Игоря Акинфеева, который не только сам не будет ошибаться на ровном месте, но и защитников «построит» так, что подходить к делу они станут совсем по-другому.

О качестве нынешней обороны уже и не говорю — хоть два защитника выходят в центре, хоть три. Полностью провалились против «Зенита» и Жоао Виктор, от которого убегали даже не как от стоячего, а как от сидячего, и Матеус Рейс, над которым просто издевался Луис Энрике. Да и о промахнувшихся во время его прострела на первый гол Кирилле Данилове и Матвее Лукине много хороших слов по этому матчу не найдется. Когда в перерыве Иван Обляков во флеш-интервью коротко высказался: «Все плохо», это вполне соответствовало истинному положению вещей. Во втором тайме стало чуть лучше, но не настолько, чтобы избежать крупного поражения.

Ни для кого не секрет, что красно-синие сейчас на серьезном спаде. Но призываю их болельщиков проявить терпение к интересному молодому тренеру Дмитрию Игдисамову. Ни один специалист, тем более в начале карьеры, когда опыта еще мало, не обходится без неудачных отрезков. Поэтому не знаю, например, ни одного клуба НХЛ, который, рискуя назначить неопытного тренера, давал бы ему на то, чтобы себя проявить, меньше двух лет. Вот с чего надо брать пример.

Скорее сюрпризом можно считать то, что в первой трети чемпионата у Игдисамова при таких центрфорвардах, защитниках и травмированном Игоре Акинфееве не было ни одного поражения. Но потом пошло-поехало: 1:3 от «Динамо», а после победы над «Спартаком» и 0:0 в Оренбурге — 2:4 в Краснодаре, 1:2 дома от «Ахмата» и вот вчера — первое крупное поражение. Очень важно не закончить первую часть чемпионата в миноре, и следующий соперник — «Родина» дает шанс армейцам уйти на зимовку, чуть-чуть выдохнув. Впрочем, вспоминая, как играла эта команда в последних турах, далеко не факт.

Что было ключевым фактором разгрома на «ВЭБ-Арене»: сильная игра «Зенита» или слабая — ЦСКА? Мне кажется, и то и другое — отличный день чемпиона пришелся на откровенно плохой — армейцев. Питерцы взяли мяч и игру под контроль с первой минуты. Заставили соперника ошибаться. Но тот и сам, казалось, не знал, как играть против такого «Зенита», после первого же пропущенного гола «поплыл» и дал ему развернуться. И в итоге петербуржцы провели, пожалуй, лучший матч в сезоне.

Вопрос в другом — на прямых конкурентов-то команда Семака прекрасно настраивается почти всегда (хотя и тут есть исключения вроде встречи со «Спартаком» в первом круге). Сложнее с «Рубинами», «Ростовами» и «Родинами» — тут отчего-то подумалось, что Зарема Салихова после такого перечисления клубов, с которыми «Зенит» терял очки, обязательно отметила бы фактор буквы «р».

У трех этих команд с нее названия вообще начинаются, есть она и у «Спартака», и в расшифровке аббревиатуры ЦСКА. А нет во всей РПЛ, помимо самого «Зенита», у двух «Динамо», «Балтики», «Ахмата», «Локомотива» и «Факела». С ними очковых потерь у петербуржцев нет. Все это, разумеется, шутка — сообщаю тем, кто привык воспринимать любое печатное слово с серьезной миной на лице. Хотя в каждой шутке, как известно...

Фото ФК «Рубин»

Сколько еще нужно выиграть Кузьмину, чтобы быть утвержденным?

Чемпионат России. Премьер-лига. 16-й тур.

28 ноября, 14:00. Ак Барс Арена (Казань)

Четвертую победу подряд одержал «Рубин», теперь разгромивший 3:0 «Акрон». Все это произошло при и.о. главного тренера Олеге Кузьмине, работающем в тандеме с другим Олегом — Ивановым. В прошлом туре, напомню, казанцы совершенно закономерно победили «Зенит» и забили ему три мяча. До того в гостях с минимальным счетом оказались биты «Локомотив» и дома — «Факел».

Не знаю, сколько еще нужно выиграть Кузьмину, чтобы быть утвержденным как официальный главный тренер. Впрочем, вполне возможно, что в «Рубине» изначально рассудили, что примут окончательное решение после первой части чемпионата. Но просто не знаю более убедительных доказательств, что человек должен тренировать команду, чем те, что предъявил в Казани Кузьмин.

Тогда как Срджан Благоевич с каждым туром превращается во все более уязвимого в плане отставки специалиста. Проиграть по 1:2 на выезде «Балтике» и «Спартаку» — это еще разновидность нормы. Но получить после этого дома 0:2 от «Факела» и теперь три безответных мяча от «Рубина» — уже перебор. Вытерпеть неудачи на старте сезона владелец клуба Павел Морозов смог, но оставят ли они с руководством клуба Благоевича, если тот в следующем туре дома не справится с «Оренбургом»? Ведь команда уже сейчас находится в зоне прямого вылета, уступая, правда, «Родине» только по дополнительным показателям.

Чемпионат России. Премьер-лига. 16-й тур.

28 ноября, 19:00. Ростех Арена (Калининград)

В свою очередь, «Балтика» в важном матче обыграла 1:0 «Ахмат». Единственный мяч забил в середине второго тайма головой марокканец Фахд Муфи, которого Андрей Талалаев перепрофилировал из латераля в крайние нападающие.

А голевой пас ему отдал 21-летний экс-армеец Михаил Рядно. Играл бы он сейчас в основе ЦСКА? Не уверен. В «Балтике» же освоился и приносит пользу. Как и еще один, наряду с Муфи, марокканец Айман Мурид, признанный лучшим игроком этого матча. В первом сезоне за «Балтику» у него совсем не шло — долго адаптировался, вникал в модель футбола. А в этом сезоне — покатило. Что говорит и о достаточной степени терпения у Талалаева, чтобы не разочаровываться в новичках, у которых дело поначалу буксует. Этот этап он у Мурида, как и у Элдара Чивича, перетерпел.

Если посмотреть на вчерашний стартовый состав «Балтики», то в нем оказалось лишь три регулярных игрока прошлогодней основы сенсационной калининградской команды — Мингиян Бевеев, Сергей Варатынов и Натан Гассама (и то последний во втором круге нередко проигрывал конкуренцию ныне травмированному Александру Филину). В этот список еще можно включить Андрея Менделя, который был и остается капитаном, но в начале прошлого сезона получил серьезную травму и много пропустил.

Все это немало говорит о том, какую работу пришлось проделать Талалаеву уже по ходу нынешнего чемпионата, чтобы компенсировать уход многих лидеров. Но вот уже в основе — и Муфи, и Константин Шильцов, и Егор Голенков, которого не в первый раз главный тренер предпочитает в основе Брайану Хилю.

И «Балтика» вслед за «Оренбургом» обыгрывает «Ахмат», которому палец в рот не клади, что грозненцы тур назад доказали в гостях у ЦСКА. Если же смотреть отрезок из четырех последних туров, то калининградцы в нем одержали три победы при одном поражении. После чего уверенно находятся в топ-8, подтверждая закономерность прошлогоднего взлета. Талалаев создал систему, которая работает вне зависимости от подбора игроков, а последним теперь займется Олег Яровинский, назначенный спортивным директором взамен Армена Маргаряна.

Ролану Гусеву же после двух побед кряду пришлось пройти через горечь первой неудачи во главе «Ахмата». И в целом в матче, в котором у каждого из соперников было по удалению, преимущество хозяев действительно оказалось достаточно велико, чтобы заслужить и одержать победу. Причем 11 минут уже при 1:0 балтийцы провели в меньшинстве из-за двух подряд желтых карточек Ивана Беликова. Но в ответ удалился Калиду Сидибе, и концовку «Балтика» провела достаточно уверенно и активно, имея гораздо больше шансов забить, чем пропустить. Как, например, при выходе два в один Хиль не отдал пас находившемуся в идеальной позиции Максиму Петрову (они, железные игроки прошлогодней основы, теперь оба выходят на замену), — совершенная загадка.

Тем не менее «Балтика» выиграла, Евгений Латышонок (в которого врезался Конате так, что мама не горюй) не пропустил, а «Ахмат» снова оказался в тревожном положении. Если «Локомотив» сегодня дожмет махачкалинское «Динамо», то клуб из Чечни будет делить 13-е место, одно из двух стыковых. Только, казалось, «Ахмат» выбрался из подвала, но одно поражение может стоить ему возвращения туда. Впрочем, Сергею Овчинникову для этого еще надо победить старого друга Вадима Евсеева, и тогда у обеих команд будут те же 17 очков, что сейчас у клуба из Грозного.