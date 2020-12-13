Главный тренер «Локомотива» прокомментировал итог матча 18-го тура Российской премьер-лиги — 0:5.

— Сделали много подарков «Краснодару», — отметил Николич. — Нельзя было давать ему вести в счете в два гола, в начале матча мы совершили много грубых ошибок. Если смотреть статистику, то у нас с соперником все одинаково — владение мячом, удары. Но счет — разгромный. Каждый свой момент «Краснодар» забивал. Он использовал пространство, у него много быстрых игроков, отличные контратаки. Результат для нас очень плохой, у команды плохое настроение, но надо терпеть.

— Повлиял ли незабитый пенальти на ход матча, как считаете?

— Мы не забили гол, не смогли отыграться.

— «Краснодар» сделал много изменений в составе, у «Локомотива» так не вышло. В каком физическом состоянии команда?

— Футболисты играют каждый матч. Сегодня все, кто был здоров, вышли. Попробовали сделать все возможное, но не хватило концентрации.

Мурад Мусаев: «Матч мог закончиться с другим счетом»

Своим мнение об игре поделился и главный тренер «Краснодара».

— Несмотря на счет, был сложный матч, — отметил Мусаев. — Мы ярко провели первую половину первого тайма. Но у соперника в концовке была возможность отыграть один мяч — не получилось. У нас моментов было в несколько раз больше, но и забивать мы должны были больше. Хорошо сыграли замены, мы забрали концовку матча. Все вкупе принесло нам победу, мы ее заслужили.

— Матчи с «Локомотивом» всегда принципиальные, но заканчиваются обычно без разгрома. Чем объясните такой счет?

— Все игры принципиальные, нам важно побеждать в каждом матче. Сегодня мы были лучше, у нас было больше возможностей в плане замен. Они усилили игру. Тем не менее матч на матч не приходится. Он мог закончиться и с другим счетом.

— Как оцените качество контратак в сегодняшнем матче и в течение сезона?

— У нас быстрая группа атаки, и, если соперник вынужден отыгрываться, он открывается, дает нам свободные зоны, откуда мы можем забить. Сегодня у нас было больше возможностей, выбегали хорошо, но реализация должна быть лучше.

— Готовы ли психологически вступить в борьбу за лидерство в чемпионате?

— А как можно быть не готовыми бороться за высокие места? Конечно, хотим добиться максимального результата, все сделаем.

— С чем связана эмоциональная реакция Реми Кабелла на замену?

— Это нормально, что игрок недоволен, когда его меняют. Реми хочет играть, забивать, быть лидером, которым он и является. Но по игре мы посчитали, что в середине нам нужно было добавить свежих футболистов, потому что именно через центр у соперника на старте второго тайма начало все получаться. Я считаю, замены были сделаны правильно. Хорошо вышел Вилена, Классон хорошо сместился в середину. Это нормальные рабочие моменты. Все хотят играть, но нужно уважать наши решения, выход партнеров. Ничего страшного, что футболист так реагирует.

— Какие у вас впечатления от игры в этот период?

— Если играем на стадионах, где есть условия, то нормально. Сложнее там, где плохая погода, снег, низкая температура. Мы проводим последние матчи дома, где нет проблем, хорошее поле.