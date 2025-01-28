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Сегодня, 23:00

За Сильяновым охотятся «Зенит» и «Динамо». Что делать «Локомотиву»?

Сильянов может перейти в «Зенит» или «Динамо»
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Александр Сильянов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Константин Алексеев — о возможном трансфере 23-летнего защитника.

Тема российских крайних защитников в РПЛ давно уже горячая, а разрыв ахилла зенитовцем Вячеславом Караваевым (вслед за «крестами» Сергея Волкова) дополнительно ее разогрел. Дело в том, что в условиях лимита топ-клубы стараются освобождать места для креативных легионеров — полузащитников, нападающих, тех, кто сделает разницу в атаке. Плюс для ответственной позиции центрального защитника. А вот вратари, с которыми в России вполне все хорошо, и фланги обороны можно как раз отдавать россиянам.

Вячеслав Караваев. Травма Караваева — самое большое испытание в его карьере. Он должен справиться!

Вот только их выбор на отечественном рынке весьма ограничен, если мы говорим об уровне, позволяющем бороться за медали и чемпионство. «Зенит», «Спартак» и «Динамо» постоянно пытаются что-то сделать на этом поле, но все равно в итоге упираются в иностранцев. Питерцы едва ли не каждый год берут направо кого-то с паспортом (Караваев, Адамов, Марио Фернандес, Волков), однако играет осенью Мантуан. Не увенчались успехом и попытки найти мощного дублера Дугласу Сантосу после потери Кругового прошлой зимой: Тикнизяна и Скопинцева по разным причинам не удалось выдернуть из «Локо» и «Динамо», пришлось прибегать к более скромному варианту с Горшковым.

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Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Динамо» не от хорошей жизни использует на краях номинальных центральных защитников — Кутицкого и Фернандеса/Маричаля. Скопинцева главный тренер Марцел Личка как-то жестко приземлил в запас, а капитан сборной Израиля Даса не впечатляет. По данным «СЭ», клуб готов его отпустить зимой даже бесплатно. Летом же в любом случае истечет контракт.

Так что новость «СЭ» о предложении «Локомотиву» по Сильянову в размере шести миллионов евро от «Зенита» и пяти — от «Динамо» никого, конечно, не удивляет. Фактически это главный трансферный лот на рынке российских правых защитников. Еще и универсал, способный закрыть несколько позиций в обороне.

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Все это накладывается на готовность «Локомотива» к переговорам. Именно у этого клуба все неплохо с крайними защитниками, есть даже избыток — Сильянов, Ненахов, Тикнизян, Самошников, может сместиться из центра Фассон. Тикнизяна и Самошникова частенько двигают в полузащиту, Сильянова — в центр обороны. В общем, одного продать можно. А вырученные средства пустить на недостающего забивного форварда.

И агент Сильянова Владимир Кузьмичев в интервью «СЭ» фактически подтвердил возможность перехода в другой клуб: «Дело в том, что у «Локомотива» есть определенный внутренний лимит, который они установили и которого они собираются придерживаться. Гипотетически предположить: «Динамо» предложит чуть лучше условия, и уже можно рассматривать».

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Все логично. Потолок зарплат в «Локо» низкий, даже в весьма экономном «Динамо» могут дать больше, не говоря о «Зените». Кроме того, начинает давить фактор окончания соглашения. Сейчас у 23-летнего Сильянова остается полтора года, если не отпустить сейчас, то летом уже начнется цейтнот: или продаешь, или продлеваешь, или к зиме риск потерять бесплатно. Это ослабляет позиции «Локо». Зато усиливает как раз тот дефицит, о котором говорилось выше. Сильянов в российских реалиях по-настоящему ценный лот, за который железнодорожники логично хотят выручить максимум. Коллеги называют сумму в размере 10 миллионов евро.

Космос, конечно, если учесть, что за столько то же самое «Динамо», скажем, взяло Бителло — лидера по меркам РПЛ. Переплачивать за Сильянова, по данным «СЭ», бело-голубые не готовы, планка в пять миллионов — это максимум. Очевидно, что здесь понимания с «Локо» ждать практически бесполезно. Найдет ли его «Зенит» после травмы Караваева — интрига.

Александр Сильянов
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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30 тур
28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
2.03 16:30
Спартак – Оренбург
 - : -
2.03 19:30
Ростов – Динамо
 - : -
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Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 15
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 10
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
Бителло

Бителло

Динамо

 8
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
Данила Прохин

Данила Прохин

Оренбург

 14 1 5
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
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