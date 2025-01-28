За Сильяновым охотятся «Зенит» и «Динамо». Что делать «Локомотиву»?
Тема российских крайних защитников в РПЛ давно уже горячая, а разрыв ахилла зенитовцем Вячеславом Караваевым (вслед за «крестами» Сергея Волкова) дополнительно ее разогрел. Дело в том, что в условиях лимита топ-клубы стараются освобождать места для креативных легионеров — полузащитников, нападающих, тех, кто сделает разницу в атаке. Плюс для ответственной позиции центрального защитника. А вот вратари, с которыми в России вполне все хорошо, и фланги обороны можно как раз отдавать россиянам.
Вот только их выбор на отечественном рынке весьма ограничен, если мы говорим об уровне, позволяющем бороться за медали и чемпионство. «Зенит», «Спартак» и «Динамо» постоянно пытаются что-то сделать на этом поле, но все равно в итоге упираются в иностранцев. Питерцы едва ли не каждый год берут направо кого-то с паспортом (Караваев, Адамов, Марио Фернандес, Волков), однако играет осенью Мантуан. Не увенчались успехом и попытки найти мощного дублера Дугласу Сантосу после потери Кругового прошлой зимой: Тикнизяна и Скопинцева по разным причинам не удалось выдернуть из «Локо» и «Динамо», пришлось прибегать к более скромному варианту с Горшковым.
«Спартак» пробовал слева Хлусевича, но пришел к Таварешу, затем Рябчуку.
«Динамо» не от хорошей жизни использует на краях номинальных центральных защитников — Кутицкого и Фернандеса/Маричаля. Скопинцева главный тренер Марцел Личка как-то жестко приземлил в запас, а капитан сборной Израиля Даса не впечатляет. По данным «СЭ», клуб готов его отпустить зимой даже бесплатно. Летом же в любом случае истечет контракт.
Так что новость «СЭ» о предложении «Локомотиву» по Сильянову в размере шести миллионов евро от «Зенита» и пяти — от «Динамо» никого, конечно, не удивляет. Фактически это главный трансферный лот на рынке российских правых защитников. Еще и универсал, способный закрыть несколько позиций в обороне.
Все это накладывается на готовность «Локомотива» к переговорам. Именно у этого клуба все неплохо с крайними защитниками, есть даже избыток — Сильянов, Ненахов, Тикнизян, Самошников, может сместиться из центра Фассон. Тикнизяна и Самошникова частенько двигают в полузащиту, Сильянова — в центр обороны. В общем, одного продать можно. А вырученные средства пустить на недостающего забивного форварда.
И агент Сильянова Владимир Кузьмичев в интервью «СЭ» фактически подтвердил возможность перехода в другой клуб: «Дело в том, что у «Локомотива» есть определенный внутренний лимит, который они установили и которого они собираются придерживаться. Гипотетически предположить: «Динамо» предложит чуть лучше условия, и уже можно рассматривать».
Все логично. Потолок зарплат в «Локо» низкий, даже в весьма экономном «Динамо» могут дать больше, не говоря о «Зените». Кроме того, начинает давить фактор окончания соглашения. Сейчас у 23-летнего Сильянова остается полтора года, если не отпустить сейчас, то летом уже начнется цейтнот: или продаешь, или продлеваешь, или к зиме риск потерять бесплатно. Это ослабляет позиции «Локо». Зато усиливает как раз тот дефицит, о котором говорилось выше. Сильянов в российских реалиях по-настоящему ценный лот, за который железнодорожники логично хотят выручить максимум. Коллеги называют сумму в размере 10 миллионов евро.
Космос, конечно, если учесть, что за столько то же самое «Динамо», скажем, взяло Бителло — лидера по меркам РПЛ. Переплачивать за Сильянова, по данным «СЭ», бело-голубые не готовы, планка в пять миллионов — это максимум. Очевидно, что здесь понимания с «Локо» ждать практически бесполезно. Найдет ли его «Зенит» после травмы Караваева — интрига.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|18
|11
|6
|1
|34-12
|39
|
2
|Зенит
|18
|12
|3
|3
|37-12
|39
|
3
|Спартак
|18
|11
|4
|3
|36-14
|37
|
4
|Динамо
|18
|10
|5
|3
|37-20
|35
|
5
|Локомотив
|18
|11
|2
|5
|33-26
|35
|
6
|ЦСКА
|18
|9
|4
|5
|28-14
|31
|
7
|Ростов
|18
|7
|5
|6
|29-28
|26
|
8
|Рубин
|18
|7
|5
|6
|25-26
|26
|
9
|Акрон
|18
|6
|4
|8
|22-34
|22
|
10
|Кр. Советов
|18
|5
|3
|10
|19-29
|18
|
11
|Динамо Мх
|18
|3
|8
|7
|11-17
|17
|
12
|Пари НН
|18
|4
|4
|10
|15-34
|16
|
13
|Химки
|18
|3
|7
|8
|22-35
|16
|
14
|Факел
|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
|
15
|Ахмат
|18
|2
|7
|9
|16-32
|13
|
16
|Оренбург
|18
|1
|5
|12
|16-33
|8
|28.02
|19:00
|
Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.03
|14:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|1.03
|16:30
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|1.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|1.03
|19:30
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|2.03
|16:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|2.03
|19:30
|
Ростов – Динамо
|- : -
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|14
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3