За Сильяновым охотятся «Зенит» и «Динамо». Что делать «Локомотиву»?

Константин Алексеев — о возможном трансфере 23-летнего защитника.

Тема российских крайних защитников в РПЛ давно уже горячая, а разрыв ахилла зенитовцем Вячеславом Караваевым (вслед за «крестами» Сергея Волкова) дополнительно ее разогрел. Дело в том, что в условиях лимита топ-клубы стараются освобождать места для креативных легионеров — полузащитников, нападающих, тех, кто сделает разницу в атаке. Плюс для ответственной позиции центрального защитника. А вот вратари, с которыми в России вполне все хорошо, и фланги обороны можно как раз отдавать россиянам.

Вот только их выбор на отечественном рынке весьма ограничен, если мы говорим об уровне, позволяющем бороться за медали и чемпионство. «Зенит», «Спартак» и «Динамо» постоянно пытаются что-то сделать на этом поле, но все равно в итоге упираются в иностранцев. Питерцы едва ли не каждый год берут направо кого-то с паспортом (Караваев, Адамов, Марио Фернандес, Волков), однако играет осенью Мантуан. Не увенчались успехом и попытки найти мощного дублера Дугласу Сантосу после потери Кругового прошлой зимой: Тикнизяна и Скопинцева по разным причинам не удалось выдернуть из «Локо» и «Динамо», пришлось прибегать к более скромному варианту с Горшковым.

«Спартак» пробовал слева Хлусевича, но пришел к Таварешу, затем Рябчуку.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Динамо» не от хорошей жизни использует на краях номинальных центральных защитников — Кутицкого и Фернандеса/Маричаля. Скопинцева главный тренер Марцел Личка как-то жестко приземлил в запас, а капитан сборной Израиля Даса не впечатляет. По данным «СЭ», клуб готов его отпустить зимой даже бесплатно. Летом же в любом случае истечет контракт.

Так что новость «СЭ» о предложении «Локомотиву» по Сильянову в размере шести миллионов евро от «Зенита» и пяти — от «Динамо» никого, конечно, не удивляет. Фактически это главный трансферный лот на рынке российских правых защитников. Еще и универсал, способный закрыть несколько позиций в обороне.

Все это накладывается на готовность «Локомотива» к переговорам. Именно у этого клуба все неплохо с крайними защитниками, есть даже избыток — Сильянов, Ненахов, Тикнизян, Самошников, может сместиться из центра Фассон. Тикнизяна и Самошникова частенько двигают в полузащиту, Сильянова — в центр обороны. В общем, одного продать можно. А вырученные средства пустить на недостающего забивного форварда.

И агент Сильянова Владимир Кузьмичев в интервью «СЭ» фактически подтвердил возможность перехода в другой клуб: «Дело в том, что у «Локомотива» есть определенный внутренний лимит, который они установили и которого они собираются придерживаться. Гипотетически предположить: «Динамо» предложит чуть лучше условия, и уже можно рассматривать».

Фото Александр Федоров, «СЭ»

Все логично. Потолок зарплат в «Локо» низкий, даже в весьма экономном «Динамо» могут дать больше, не говоря о «Зените». Кроме того, начинает давить фактор окончания соглашения. Сейчас у 23-летнего Сильянова остается полтора года, если не отпустить сейчас, то летом уже начнется цейтнот: или продаешь, или продлеваешь, или к зиме риск потерять бесплатно. Это ослабляет позиции «Локо». Зато усиливает как раз тот дефицит, о котором говорилось выше. Сильянов в российских реалиях по-настоящему ценный лот, за который железнодорожники логично хотят выручить максимум. Коллеги называют сумму в размере 10 миллионов евро.

Космос, конечно, если учесть, что за столько то же самое «Динамо», скажем, взяло Бителло — лидера по меркам РПЛ. Переплачивать за Сильянова, по данным «СЭ», бело-голубые не готовы, планка в пять миллионов — это максимум. Очевидно, что здесь понимания с «Локо» ждать практически бесполезно. Найдет ли его «Зенит» после травмы Караваева — интрига.