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Бывший вице-президент РФС Анохин задержан. Его подозревают в 50-миллионной взятке

В Москве задержали Сергея Анохина по подозрению в даче взятки
Артемий Кутейников
Корреспондент
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Бывший вице-президент РФС Сергей Анохин
Сергей Анохин.
Фото ФК «Химки»
Получатель денег тоже под арестом.

В Москве задержали бывшего вице-президента РФС Сергея Анохина по подозрению в даче взятки сотруднику спецслужб. До января Анохин занимал должность генерального директора букмекерской компании FONBET, которая уже объявила имя его сменщика на посту.

Что известно о задержании

По информации Telegram-канала «112», Анохина подозревают в даче взятки сотруднику силовых структур в размере 50 миллионов рублей. Получатель денег тоже был задержан. По данным РИА «Новости», с Сергеем Анохиным работают в рамках расследования уголовного дела. По информации «СЭ», в деле Анохина может фигурировать ФК «Строгино», где он работал директором в 2010-е.

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Согласно статье 290 УК РФ, передача суммы свыше одного миллиона рублей считается взяткой в особо крупном размере. Наказанием за это преступление может быть лишение свободы на срок от 8 до 15 лет, а также штраф в размере до семидесятикратной суммы взятки.

В последние годы Анохин занимал пост генерального директора букмекерской компании FONBET. С 2016 по 2022 год он являлся вице-президентом и членом исполкома РФС. Также он чуть больше года находился на месте президента «Химок» — при нем команда из Подмосковья заняла рекордное восьмое место в РПЛ в сезоне-2020/21. Вскоре после его ухода клуб вылетел из премьер-лиги, а в текущем розыгрыше борется за выживание.

Генеральный директор FONBET Константин Линев
Константин Линев.
Фото РБК

FONBET оперативно сменил гендиректора

Букмекерская компания оперативно отреагировала на новости о задержании Анохина: сообщила, что исполняющим обязанности генерального директора станет Константин Линев. Он находится в букмекерской отрасли уже несколько десятков лет — ранее он занимал в FONBET позицию исполнительного директора и другие должности.

При этом компания заявила, что Анохин самостоятельно покинул компанию в этом месяце — еще до задержания правоохранителями. Совладелец FONBET Михаил Маслов сообщил, что арест бывшего вице-президента РФС никак не повлиял на назначение Линева, так как Сергей Анохин уволился раньше — сообщалось о его желании сосредоточиться на реализации собственных бизнес-идей в сфере киберспорта и футбола.

Несмотря на заявление руководителей компании, по документам Анохин остается генеральным директором ООО «ФОНКОР». На это указывает выписка из Федеральной налоговой службы.

Ранее проблемы с законом были у другого футбольного функционера

В декабре проблемы с законом начались у другого российского футбольного функционера — бизнесмена Туфана Садыгова, связанного с «Химками». Садыгову предъявили обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. Мужчину заключили под домашний арест — 23 января его освободили под залог после заседания Головинского суда Москвы.

&laquo;Химки&raquo; могут обанкротиться из-за ареста инвестора Туфана Садыгова. «Химкам» конец? Из-за ареста Садыгова подмосковный клуб может обанкротиться

Интересное совпадение, что и Анохин, и Садыгов в разное время были связаны с «Химками». Анохин занимал пост президента с сентября 2020 по ноябрь 2021 года. Садыгов же считается инвестором подмосковного клуба.

Футбол
Сергей Анохин
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
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2.03 16:30
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Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

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