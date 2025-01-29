Бывший вице-президент РФС Анохин задержан. Его подозревают в 50-миллионной взятке
В Москве задержали бывшего вице-президента РФС Сергея Анохина по подозрению в даче взятки сотруднику спецслужб. До января Анохин занимал должность генерального директора букмекерской компании FONBET, которая уже объявила имя его сменщика на посту.
Что известно о задержании
По информации Telegram-канала «112», Анохина подозревают в даче взятки сотруднику силовых структур в размере 50 миллионов рублей. Получатель денег тоже был задержан. По данным РИА «Новости», с Сергеем Анохиным работают в рамках расследования уголовного дела. По информации «СЭ», в деле Анохина может фигурировать ФК «Строгино», где он работал директором в 2010-е.
Согласно статье 290 УК РФ, передача суммы свыше одного миллиона рублей считается взяткой в особо крупном размере. Наказанием за это преступление может быть лишение свободы на срок от 8 до 15 лет, а также штраф в размере до семидесятикратной суммы взятки.
В последние годы Анохин занимал пост генерального директора букмекерской компании FONBET. С 2016 по 2022 год он являлся вице-президентом и членом исполкома РФС. Также он чуть больше года находился на месте президента «Химок» — при нем команда из Подмосковья заняла рекордное восьмое место в РПЛ в сезоне-2020/21. Вскоре после его ухода клуб вылетел из премьер-лиги, а в текущем розыгрыше борется за выживание.
FONBET оперативно сменил гендиректора
Букмекерская компания оперативно отреагировала на новости о задержании Анохина: сообщила, что исполняющим обязанности генерального директора станет Константин Линев. Он находится в букмекерской отрасли уже несколько десятков лет — ранее он занимал в FONBET позицию исполнительного директора и другие должности.
При этом компания заявила, что Анохин самостоятельно покинул компанию в этом месяце — еще до задержания правоохранителями. Совладелец FONBET Михаил Маслов сообщил, что арест бывшего вице-президента РФС никак не повлиял на назначение Линева, так как Сергей Анохин уволился раньше — сообщалось о его желании сосредоточиться на реализации собственных бизнес-идей в сфере киберспорта и футбола.
Несмотря на заявление руководителей компании, по документам Анохин остается генеральным директором ООО «ФОНКОР». На это указывает выписка из Федеральной налоговой службы.
Ранее проблемы с законом были у другого футбольного функционера
В декабре проблемы с законом начались у другого российского футбольного функционера — бизнесмена Туфана Садыгова, связанного с «Химками». Садыгову предъявили обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. Мужчину заключили под домашний арест — 23 января его освободили под залог после заседания Головинского суда Москвы.
Интересное совпадение, что и Анохин, и Садыгов в разное время были связаны с «Химками». Анохин занимал пост президента с сентября 2020 по ноябрь 2021 года. Садыгов же считается инвестором подмосковного клуба.
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|Спартак
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|28-14
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|Ростов
|18
|7
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|6
|29-28
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8
|Рубин
|18
|7
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|25-26
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|Акрон
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|22-34
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|Кр. Советов
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11
|Динамо Мх
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|8
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|11-17
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12
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|4
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13
|Химки
|18
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|7
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|22-35
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14
|Факел
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15
|Ахмат
|18
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Динамо Мх – Локомотив
|- : -
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Пари НН – Акрон
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Зенит – ЦСКА
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Ахмат – Рубин
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|1.03
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Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
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|- : -
|2.03
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|- : -
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Ростов – Динамо
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Манфред Угальде
Спартак
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Алексей Батраков
Локомотив
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Мирлинд Даку
Рубин
|9
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Бителло
Динамо
|8
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Маркус Вендел
Зенит
|8
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
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Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
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Данила Прохин
Оренбург
|14
|1
|5
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|11
|1
|3