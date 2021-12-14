Российский футболист Юрий Жирков может завершить карьеру зимой, если не получит предложений от клубов в ближайшее трансферное окно.

«Мое будущее? Пока ничего не могу сказать, если будут какие-то предложения, можно рассмотреть. Сейчас наступила пауза в чемпионате, посмотрим, что будет.

В ближайшее время, если будут предложения, рассмотрим, если нет, то придется завершить карьеру. Пока предложений не было», — цитирует Жиркова ТАСС.

Последним клубом 38-летнего футболиста был «Зенит», который он покинул по окончании сезона-2020/21. Сообщалось, что в Жиркове заинтересована «Уфа».