Судья Москалев правильно не назначил пенальти в ворота «Спартака» в матче против «Урала»

На 66-й минуте матча 28-го тура Тинькофф чемпионата России «Урал» — «Спартак» арбитр Владимир Москалев принял верное решение, не назначив 11-метровый удар в ворота красно-белых. Судья правильно оценил единоборство Даниила Хлусевича с Юрием Железновым. Спартаковец коснулся соперника рукой, но это действие не стало причиной падения игрока «Урала».

7 мая. «Урал» — «Спартак».

7 мая. «Урал» — «Спартак».

7 мая. «Урал» — «Спартак».

Видеоассистенты Артем Чистяков и Валерий Данченко провели проверку и не стали вмешиваться в действия Москалева.