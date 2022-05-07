«Урал» — «Спартак»: Москалев правильно не назначил пенальти в ворота гостей
Судья Москалев правильно не назначил пенальти в ворота «Спартака» в матче против «Урала»
На 66-й минуте матча 28-го тура Тинькофф чемпионата России «Урал» — «Спартак» арбитр Владимир Москалев принял верное решение, не назначив 11-метровый удар в ворота красно-белых. Судья правильно оценил единоборство Даниила Хлусевича с Юрием Железновым. Спартаковец коснулся соперника рукой, но это действие не стало причиной падения игрока «Урала».
7 мая. «Урал» — «Спартак».
7 мая. «Урал» — «Спартак».
7 мая. «Урал» — «Спартак».
Видеоассистенты Артем Чистяков и Валерий Данченко провели проверку и не стали вмешиваться в действия Москалева.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|18
|7
|2
|64-26
|61
|
2
|Динамо
|28
|16
|4
|8
|49-33
|52
|
3
|Сочи
|27
|15
|4
|8
|48-29
|49
|
4
|ЦСКА
|27
|14
|5
|8
|38-27
|47
|
5
|Краснодар
|27
|13
|6
|8
|39-28
|45
|
6
|Локомотив
|27
|11
|8
|8
|38-36
|41
|
7
|Кр. Советов
|28
|12
|5
|11
|39-34
|41
|
8
|Спартак
|28
|10
|7
|11
|35-38
|37
|
9
|Ахмат
|27
|11
|2
|14
|33-37
|35
|
10
|Ростов
|27
|9
|7
|11
|45-46
|34
|
11
|Н. Новгород
|27
|7
|8
|12
|25-38
|29
|
12
|Химки
|27
|6
|11
|10
|31-43
|29
|
13
|Рубин
|27
|8
|5
|14
|33-50
|29
|
14
|Урал
|28
|6
|9
|13
|22-34
|27
|
15
|Уфа
|27
|4
|11
|12
|25-38
|23
|
16
|Арсенал
|27
|5
|7
|15
|27-54
|22
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
|6.05
|18:00
|
Кр. Советов – Динамо
|5 : 2
|7.05
|14:00
|
Урал – Спартак
|1 : 3
|7.05
|16:30
|
Зенит – Химки
|- : -
|7.05
|16:30
|
Н. Новгород – Ахмат
|- : -
|7.05
|19:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|8.05
|14:00
|
Уфа – Ростов
|- : -
|8.05
|16:30
|
Арсенал – Краснодар
|- : -
|8.05
|19:00
|
Локомотив – Рубин
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|16
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
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