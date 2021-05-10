Жиго не знал о церемонии прощания Тедеско с болельщиками

Защитник «Спартака» Самюэль Жиго признался, что он не знал, что клуб готовит церемонию прощания с главным тренером команды Доменико Тедеско.

— Ты знал о церемонии прощания Доменико с болельщиками? Как-то готовился к ней?

— Да нет. Знал, что это последний матч дома для Доменико, что что-то будет. Но у нас еще игра впереди. И после нее мы пообщаемся, поблагодарим тренера, скажем какие-то теплые слова. Помню, какой сложный период был у «Спартака», когда он пришел. То, что он сделал для команды и клуба, заслуживает благодарности, — сказал Жиго.

Тедеско попрощался с болельщиками после матча 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (2:1).

(Артем Калинин)