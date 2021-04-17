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Жиго назвал клуб, который достоин возглавить Тедеско

14:32
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Защитник «Спартака» Самюэль Жиго 17 апреля ответил на вопросы пресс-службы клуба на официальном сайте.

«Какой клуб достоин возглавить Тедеско, кроме «Спартака»? Марсельский «Олимпик»! Доменико — большой профи. Думаю, он сможет добиться успеха даже в самых больших командах. Сможет ли «ПСЖ» выиграть Лигу чемпионов? Надеюсь, это сделает Зидан», — заявил Жиго.

Тедеско возглавляет «Спартак» с осени 2019 года. В декабре 2020 года немецкий специалист объявил, что покинет московскую команду по окончании сезона-2020/21.

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