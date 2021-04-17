Жиго назвал клуб, который достоин возглавить Тедеско
Защитник «Спартака» Самюэль Жиго 17 апреля ответил на вопросы пресс-службы клуба на официальном сайте.
«Какой клуб достоин возглавить Тедеско, кроме «Спартака»? Марсельский «Олимпик»! Доменико — большой профи. Думаю, он сможет добиться успеха даже в самых больших командах. Сможет ли «ПСЖ» выиграть Лигу чемпионов? Надеюсь, это сделает Зидан», — заявил Жиго.
Тедеско возглавляет «Спартак» с осени 2019 года. В декабре 2020 года немецкий специалист объявил, что покинет московскую команду по окончании сезона-2020/21.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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