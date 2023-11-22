«В этой скуке и есть настоящий кайф». Жена Акинфеева рассказала, как живет их семья

Жена Игоря Акинфеева Екатерина в интервью для документального сериала «СЭ» «Акинфеев. 20-й сезон» рассказала о том, как живет их семья.

«Наверное, кто-то услышит и подумает: «Господи, как они живут? Это же можно от скуки повеситься», — сказала Екатерина. — Но мне кажется, в этом и есть настоящий кайф. Вот в этой скуке, в стабильности. Дом и семья — это очень классная база, которая может в сложных ситуациях жизненных просто вытягивать очень сильно друг друга».

Игорь и Екатерина поженились в 2014 году. Пара воспитывает троих детей — Даню, Еву и Агату.

22 ноября на «СЭ» и YouТube-канале «Вышли!» был опубликован второй эпизод документального сериала, посвященного жизни и карьере одного из лучших футболистов в истории России, — «Акинфеев. 20-й сезон». Ранее «СЭ» представил специальную страницу проекта — на ней будут появляться серии, которые также можно посмотреть на нашем YouTube-канале.

Акинфеев. 20-й сезон. Смотреть вторую серию