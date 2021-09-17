Спиридонов — о ситуации в «Спартаке»: «Надо избавиться от самолюбия и разобраться с руководством»
Волейболист Алексей Спиридонов поделился своим мнением о ситуации в московском «Спартаке».
«Надо изменить самолюбие. Я не знаю, в чем проблема. Надо для начала разобраться в политике клуба. Туда лезут все, кому не лень. Всякие Заремы, Telegram-каналы, одного уволили, второго, третьего. Все это сказывается на команде. Стоит ли уволить Виторию? Не знаю. Сначала надо разобраться в руководстве. Конечно, с игроков и тренеров никто ответственность не снимает», — сказал Спиридонов в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.
«Спартак» проиграл в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы с «Легией» (0:1). Московский клуб пропустил на последних минутах встречи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю