Аршавин: «Назначение Ваноли в «Спартак» со стороны выглядит немного странно»
Бывший форвард «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин прокомментировал назначение Паоло Ваноли на пост главного тренера «Спартака».
«Мне трудно это оценить. Конечно, немного странно выглядит со стороны. Но кто приглашал его, наверное, уверены в нем. Что может сделать Ваноли за три зимних сбора? Мне кажется, что этого достаточно, чтобы какие-то свои идеи донести», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».
В пятницу, 17 декабря, «Спартак» объявил о назначении Ваноли на пост главного тренера команды. Контракт с 49-летним итальянцем рассчитан до конца сезона-2022/23 с возможной опцией продления на один год.
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Дополнительная информация:
https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI1458102_Nemnogo_stranno_vygladit_so_storony_naznachenije_Vanoli_trenerom_Spartaka__Arshavin
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