В «Химках» рассказали, когда определятся по трансферу Жиркова
Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в разговоре с «СЭ» рассказал о ситуации с возможным приобретением защитника Юрия Жиркова.
«Интерес к Юрию сохраняем. Но пока никакой конкретики, он просто находится в сфере наших интересов. Сейчас пройдут праздники и будем определяться по нему и другим игрокам, возобновлять диалоги», — сказал Терюшков «СЭ».
Последним клубом 38-летнего Юрия Жиркова был санкт-петербургский «Зенит», который он покинул летом 2021 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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