«Зенит» передал Малкому приз лучшему игроку марта с помощью дрона
13:05
«Зенит» наградил нападающего команды Малкома званием лучшего игрока команды за март.
В связи с пандемией коронавируса и рекомендациями о самоизоляции для предотвращения распространения вируса, клуб передал бразильцу награду с помощью дрона, который влетел в окно дома футболиста с привязаннным трофеем.
Устройство оказалось очень шумным и даже напугало кошку футболиста, резко отбежавшую от окна, увидев приземление дрона.
В марте Малком принял участие во всех трех матчах «Зенита» (2 — в чемпионате и 1 — в Кубке России), на счету 23-летнего бразильца 1 гол и 1 результативная передача.
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 23-й тур. ЦСКА — «Зенит» и другие матчи