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«Зенит» передал Малкому приз лучшему игроку марта с помощью дрона

13:05
Малком. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Малком. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Зенит» наградил нападающего команды Малкома званием лучшего игрока команды за март.

В связи с пандемией коронавируса и рекомендациями о самоизоляции для предотвращения распространения вируса, клуб передал бразильцу награду с помощью дрона, который влетел в окно дома футболиста с привязаннным трофеем.

Устройство оказалось очень шумным и даже напугало кошку футболиста, резко отбежавшую от окна, увидев приземление дрона.

В марте Малком принял участие во всех трех матчах «Зенита» (2 — в чемпионате и 1 — в Кубке России), на счету 23-летнего бразильца 1 гол и 1 результативная передача.

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