Защитник «Зенита» Дуглас Сантос проводит сотый матч за команду

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос вышел в стартовом составе команды на матч 21-го тура Тинькофф РПЛ против «Крыльев Советов».

Игра с самарцами стала для 27-летнего бразильца сотой в составе клуба из Санкт-Петербурга.

Дуглас Сантос перешел в «Зенит» в июле 2019 года из «Гамбурга». В предыдущих 99 матчах за российскую команду защитник забил 3 гола и отдал 18 результативных передач.