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«Краснодар» одержал первую победу при Гончаренко, в гостях обыграв «Рубин»

25 апреля 2021, 20:51
25 апреля 2021 года. «Ак Барс Арена» (Казань). «Рубин» — «Краснодар» — 0:1. Фото ФК Краснодар
25 апреля 2021 года. «Ак Барс Арена» (Казань). «Рубин» — «Краснодар» — 0:1. Фото ФК Краснодар
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«Краснодар» в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ в гостях победил «Рубин» со счетом 1:0. Встреча прошла на «Ак Барс Арене» в Казани.

Гол на 17-й минуте забил Алексей Ионов.

У «Рубина» прервалась серия из трех побед. «Краснодара» прервал серию из четырех матчей без побед (при трех поражениях). При этом это первая победа для Виктора Гончаренко на посту главного тренера «быков».

«Рубин» занимает четвертое место в таблице. «Краснодар» — десятый.

Тинькофф Чемпионат России

Премьер-лига

27-й тур

«Рубин» (Казань) — «Краснодар» — 0:1 (0:1)

Гол: Ионов, 17.

«Рубин»: Дюпин, Зотов, Уремович, Старфельт, Шатов (Игнатьев, 73), Зуев (Бакаев, 60), Йевтич, Самошников, Хван Ин Бом (Мусаев, 83), Абильдгор, Деспотович.

«Краснодар»: Сафонов, Смольников, Мартынович, Ионов (Сорокин, 90+3), Газинский (Стоцкий, 84), Классон, Вилена, Олссон, Вандерсон Масиэл (Кабелла, 78), Кайо, Берг (Ари, 84).

Предупреждения: Смольников, 6. Газинский, 29. Уремович, 52.

Судьи: Казарцев. Абусуев (оба — Санкт-Петербург), Усачев (Ростов-на-Дону).

ВАР: Васильев (Ижевск). Шаламберидзе (Москва).

25 апреля. Казань. Стадион «Ак Барс Арена».

Рубин — Краснодар

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