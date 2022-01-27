Хуниор Алонсо: «Я перебрался из Парагвая в Россию, чтобы выиграть чемпионский титул»

Защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо поделился ожиданиями от выступления в чемпионате России.

«Я прошел через разные клубы в разных странах, — приводит слова Алонсо официальный сайт клуба. — Эта дорога привела меня к шансу подписать контракт с «Краснодаром» и вернуться в Европу, что было одной из моих целей. Теперь я здесь и очень доволен этим!»

28-летний парагвайский футболист назвал «Краснодар» молодым, но амбициозным клубом.

«Это хорошая мотивация для меня. Знаю, что требования будут высокими. Я буду работать и показывать все, на что способен, чтобы помочь «Краснодару» выиграть титулы. Ведь это именно то, чего хочет любой футболист», — подчеркнул Алонсо.

Защитник отметил огромное расстояние между Парагваем и Россией.

«Я перебрался на другой конец Земли. Приехал для того, чтобы выиграть чемпионский титул. Да, клуб еще молод, еще многому учится, но я приехал с желанием бороться и побеждать. Титул — это то, к чему я стремлюсь«, — добавил Алонсо.

Защитник перешел в «Краснодара» 12 января 2022 года. Контракт рассчитан до 30 июня 2025 года. В прошедшем сезоне он провел 22 матча за «Атлетику Минейру» и забил один мяч.

«Я перебрался на другой конец Земли, из