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Хуниор Алонсо: «Я перебрался из Парагвая в Россию, чтобы выиграть чемпионский титул»

Хуниор Алонсо перешел в «Краснодар», чтобы выиграть чемпионский титул
Анна Горшкова
Корреспондент

Защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо поделился ожиданиями от выступления в чемпионате России.

«Я прошел через разные клубы в разных странах, — приводит слова Алонсо официальный сайт клуба. — Эта дорога привела меня к шансу подписать контракт с «Краснодаром» и вернуться в Европу, что было одной из моих целей. Теперь я здесь и очень доволен этим!»

28-летний парагвайский футболист назвал «Краснодар» молодым, но амбициозным клубом.

«Это хорошая мотивация для меня. Знаю, что требования будут высокими. Я буду работать и показывать все, на что способен, чтобы помочь «Краснодару» выиграть титулы. Ведь это именно то, чего хочет любой футболист», — подчеркнул Алонсо.

Защитник отметил огромное расстояние между Парагваем и Россией.

«Я перебрался на другой конец Земли. Приехал для того, чтобы выиграть чемпионский титул. Да, клуб еще молод, еще многому учится, но я приехал с желанием бороться и побеждать. Титул — это то, к чему я стремлюсь«, — добавил Алонсо.

Защитник перешел в «Краснодара» 12 января 2022 года. Контракт рассчитан до 30 июня 2025 года. В прошедшем сезоне он провел 22 матча за «Атлетику Минейру» и забил один мяч.

«Я перебрался на другой конец Земли, из

Источник: fckrasnodar.ru
Хуниор Алонсо
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
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4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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 - : -
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