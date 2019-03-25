Защитник "Арсенала" Альварес: "Футбол в России оборонительный и сложный в плане физики"

Защитник тульского "Арсенала" Виктор Альварес в интервью Mundo Deportivo заявил, что футбол в России такой же физически мощный, как в итальянской Серии А и в английской премьер-лиге.

– Какие основные отличия российского футбола от испанского?

– Очевидно, это качество футбола и игроков. Но главное различие, которое я вижу, состоит в том, как ведет себя лига. Я говорю о зимнем перерыве в чемпионате. Нужно снова набирать форму, ехать на новый предсезонный сбор. Особенно сложно российским командам, которые играют в Европе. В конце концов это сказывается. Они возвращаются в феврале-марте и перестают быть конкурентоспособными, по сравнению с европейскими командами.

– Если бы вам пришлось сравнить чемпионат России с одной из главных европейских лиг, это была бы ...

– Я бы сравнил это с тяжелым футболом, физически сложным, более оборонительным. Может быть, с чемпионатом Италии или даже с английской премьер-лигой в некоторых аспектах. Особенно в плане физики.

– Вы были удивлены уровнем лиги?

– Да! Это не испанская лига, но есть хорошие игроки. Понятно, что им все еще что-то не хватает, но они пытаются сделать шаг вперед с точки зрения физической подготовки. Развивать инфраструктуру клубов. Я думаю, что со временем чемпионат России приблизиться к европейской модели.

– Как вам болельщики?

– Для болельщиков "Арсенала" поход на стадион – хобби. Это правда, что в некоторых регионах на игры приходит не так много людей, но это проблема для многих чемпионатов. Обидно, что так происходит, потому что после чемпионата мира осталось много качественных полей и хороших стадионов.