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Захар Волков: «У «Химок» очень хорошие шансы остаться в РПЛ»

Евгений Петров
Корреспондент

Новичок «Химок» Захар Волков верит, что команда может остаться в Тинькофф РПЛ.

«У меня очень приятные впечатления от первого дня на сборах с командой, — цитирует белорусского защитника официальный сайт клуба. — Хорошо меня встретили и приняли в коллективе. Осталось влиться в команду, но уверен, что с каждым днем все будет только лучше. С нетерпением жду возобновления сезона и надеюсь, что удастся выполнить задачу, которая поставлена перед нами — сохранить прописку в российской премьер-лиге.

Положение в турнирной таблице перед переходом меня не смущало — у нас очень хорошие шансы. Разумеется, я раньше слышал про «Химки», потому что с детства смотрел РПЛ. На футбольном поле ни с кем не пересекался, но заочно знаком с Андреем Алексеевичем Сосницким, который также недавно присоединился к команде. Благодарю руководство клуба и тренерский штаб за доверие и приглашение в «Химки». Хочу ответить взаимностью на футбольном поле и помочь выполнить задачу" .

В прошедшем сезоне 24-летний футболист провел пять матчей в чемпионате Белоруссии и сделал один результативный пас. Он был отстранен на два года за участие в договорном матче, но в сентябре прошлого года местная футбольная федерация отсрочила оставшееся наказание на два года, после чего он и отыграл пять матчей. Дисквалификация распространяется только на белорусские турниры.

«Химки» занимают последнее, 16-е место в чемпионате России. Команда набрала 14 очков в 18 матчах.

Источник: https://fckhimki.com/news/sezon-2021-2022/yanvar/khimki-arendovali-zakhara-volkova/
ФК Химки
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2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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Н. Новгород – Урал
 - : -
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 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
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Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
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