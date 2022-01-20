Захар Волков: «У «Химок» очень хорошие шансы остаться в РПЛ»

Новичок «Химок» Захар Волков верит, что команда может остаться в Тинькофф РПЛ.

«У меня очень приятные впечатления от первого дня на сборах с командой, — цитирует белорусского защитника официальный сайт клуба. — Хорошо меня встретили и приняли в коллективе. Осталось влиться в команду, но уверен, что с каждым днем все будет только лучше. С нетерпением жду возобновления сезона и надеюсь, что удастся выполнить задачу, которая поставлена перед нами — сохранить прописку в российской премьер-лиге.

Положение в турнирной таблице перед переходом меня не смущало — у нас очень хорошие шансы. Разумеется, я раньше слышал про «Химки», потому что с детства смотрел РПЛ. На футбольном поле ни с кем не пересекался, но заочно знаком с Андреем Алексеевичем Сосницким, который также недавно присоединился к команде. Благодарю руководство клуба и тренерский штаб за доверие и приглашение в «Химки». Хочу ответить взаимностью на футбольном поле и помочь выполнить задачу" .

В прошедшем сезоне 24-летний футболист провел пять матчей в чемпионате Белоруссии и сделал один результативный пас. Он был отстранен на два года за участие в договорном матче, но в сентябре прошлого года местная футбольная федерация отсрочила оставшееся наказание на два года, после чего он и отыграл пять матчей. Дисквалификация распространяется только на белорусские турниры.

«Химки» занимают последнее, 16-е место в чемпионате России. Команда набрала 14 очков в 18 матчах.