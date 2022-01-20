«Сочи» разгромил «Томь» в товарищеском матче

«Сочи» одержал победу над «Томью» (4:0) в товарищеском матче. Встреча проходила на тренировочной базе сочинского клуба.

В составе хозяев забитыми мячами отметились Никита Бурмистров, Ивелин Попов, Аркадия Солоп и Максим Барсов.

После 18 туров РПЛ «Сочи» набрал 31 очко и занимает третье место в турнирной таблице. «Томь» с 31 баллом располагается на 14-й позиции в таблице ФНЛ после 25 туров.

Товарищеские матчи. Клубы

«Сочи» — «Томь» — 4:0 (2:0)

Голы: Бурмистров, 29 (1:0). Попов, 37 (2:0). Солоп, 73 (3:0). Барсов, 89 (4:0).

«Сочи»: Заболотный, Цаллагов, Заика, Юрганов, Прохин, Родригау, Попов, Юсупов, Бурмистров, Жоаузинью, Нобоа.

20 января.