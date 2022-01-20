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«Сочи» разгромил «Томь» в товарищеском матче

Карен Саркисян
Корреспондент

«Сочи» одержал победу над «Томью» (4:0) в товарищеском матче. Встреча проходила на тренировочной базе сочинского клуба.

В составе хозяев забитыми мячами отметились Никита Бурмистров, Ивелин Попов, Аркадия Солоп и Максим Барсов.

После 18 туров РПЛ «Сочи» набрал 31 очко и занимает третье место в турнирной таблице. «Томь» с 31 баллом располагается на 14-й позиции в таблице ФНЛ после 25 туров.

Товарищеские матчи. Клубы

«Сочи» — «Томь» — 4:0 (2:0)

Голы: Бурмистров, 29 (1:0). Попов, 37 (2:0). Солоп, 73 (3:0). Барсов, 89 (4:0).
«Сочи»: Заболотный, Цаллагов, Заика, Юрганов, Прохин, Родригау, Попов, Юсупов, Бурмистров, Жоаузинью, Нобоа.

20 января.

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ФК Сочи
ФК Томь
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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Н. Новгород – Урал
 - : -
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Химки – Динамо
 - : -
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 - : -
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 - : -
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 - : -
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Краснодар – Локомотив
 - : -
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