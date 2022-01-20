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Мелкадзе согласовал условия личного контракта с «Сочи»

Карен Саркисян
Корреспондент

Нападающий «Спартака» Георгий Мелкадзе согласовал условия личного контракта с «Сочи», сообщает Sport24.

По информации источника, контракт 24-летнего игрока с «Сочи» рассчитан на 3,5 года. Зарплата нападающего составит около 450 тысяч евро в год.

Отмечается, что на нападающего также претендовал тульский «Арсенал», но «оружейники» были не готовы платить ему больше 400 тысяч евро в год и не смогли договориться с ним о финансовых условиях.

В нынешнем сезоне Мелкадзе принял участие в четырех матчах за «Спартак» и не отметился результативными действиями.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-01-20-melkadze-soglasoval-usloviya-lichnogo-kontrakta-s-sochi
Георгий Мелкадзе
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