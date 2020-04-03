Юрий Семин: «Любимая собака следит за соблюдением карантина»
13:19
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин опубликовал в Instagram фотографию своей собаки.
— Наша любимая собака следит за соблюдением карантина! — написал Семин. — Вчера посмотрели два великолепных фильма. О Льве Ивановиче Яшине и сериал «В созвездии Стрельца». Очень понравились! Хочу поздравить своего друга Валерия Баринова с ролью в «Стрельце»!
По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 1 016 330 людей. Умерших — 53 238, выздоровевших — 213 132. В России на данный момент 4 149 случаев заражения, 34 человека умерли, выздоровело — 281.
Опрос
проголосовало: 3472Все опросы
Как можно завершить чемпионат России по футболу-2019/20?
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 23-й тур. ЦСКА — «Зенит» и другие матчи