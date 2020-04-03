РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Юрий Семин: «Любимая собака следит за соблюдением карантина»

13:19
Теги:

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин опубликовал в Instagram фотографию своей собаки.

— Наша любимая собака следит за соблюдением карантина! — написал Семин. — Вчера посмотрели два великолепных фильма. О Льве Ивановиче Яшине и сериал «В созвездии Стрельца». Очень понравились! Хочу поздравить своего друга Валерия Баринова с ролью в «Стрельце»!

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 1 016 330 людей. Умерших — 53 238, выздоровевших — 213 132. В России на данный момент 4 149 случаев заражения, 34 человека умерли, выздоровело — 281.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 3472
Все опросы
Как можно завершить чемпионат России по футболу-2019/20?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 23-й тур. ЦСКА — «Зенит» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир