Юрий Семин: «Любимая собака следит за соблюдением карантина»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин опубликовал в Instagram фотографию своей собаки.

— Наша любимая собака следит за соблюдением карантина! — написал Семин. — Вчера посмотрели два великолепных фильма. О Льве Ивановиче Яшине и сериал «В созвездии Стрельца». Очень понравились! Хочу поздравить своего друга Валерия Баринова с ролью в «Стрельце»!

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 1 016 330 людей. Умерших — 53 238, выздоровевших — 213 132. В России на данный момент 4 149 случаев заражения, 34 человека умерли, выздоровело — 281.