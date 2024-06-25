Юран — о своем будущем: «Каких-то новостей можно ждать в начале чемпионата»
Бывший главный тренер «Пари НН» Сергей Юран рассказал, есть ли у него предложения от клубов РПЛ.
«У нас такая неблагодарная работа. Каких-то новостей можно ожидать в начале чемпионата. Есть разговоры о ближнем зарубежье. Если там не получится, то, возможно, на старте РПЛ. Если кого-то из руководителей не будут устраивать результаты в первых пяти турах, то пойдут принятия решений. Конечно, я желаю всего наилучшего своим коллегам, но такое случается. Такая работа. Надеюсь, в следующем сезоне я буду в роли главного тренера. Наверное, работой я доказал свою востребованность — это отмечали специалисты и мэтры нашего футбола», — приводит слова Юрана «Чемпионат».
В прошедшем сезоне РПЛ специалист возглавлял «Пари НН», однако покинул команду 29 апреля 2024 года после 6 поражений подряд. Его сменил серб Саша Илич.
Ранее Юран также был главным тренером «Химок», «СКА-Хабаровска», «Зоркого», «Балтики», «Сибири» и ряда других российских клубов.
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6
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7
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8
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9
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11
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12
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13
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14
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15
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16
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Ростов – ЦСКА
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Кр. Советов – Зенит
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Динамо – Факел
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Локомотив – Акрон
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Ахмат – Краснодар
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Пари НН – Рубин
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Оренбург – Спартак
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Химки – Динамо Мх
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