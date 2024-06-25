Юран — о своем будущем: «Каких-то новостей можно ждать в начале чемпионата»

Бывший главный тренер «Пари НН» Сергей Юран рассказал, есть ли у него предложения от клубов РПЛ.

«У нас такая неблагодарная работа. Каких-то новостей можно ожидать в начале чемпионата. Есть разговоры о ближнем зарубежье. Если там не получится, то, возможно, на старте РПЛ. Если кого-то из руководителей не будут устраивать результаты в первых пяти турах, то пойдут принятия решений. Конечно, я желаю всего наилучшего своим коллегам, но такое случается. Такая работа. Надеюсь, в следующем сезоне я буду в роли главного тренера. Наверное, работой я доказал свою востребованность — это отмечали специалисты и мэтры нашего футбола», — приводит слова Юрана «Чемпионат».

В прошедшем сезоне РПЛ специалист возглавлял «Пари НН», однако покинул команду 29 апреля 2024 года после 6 поражений подряд. Его сменил серб Саша Илич.

Ранее Юран также был главным тренером «Химок», «СКА-Хабаровска», «Зоркого», «Балтики», «Сибири» и ряда других российских клубов.