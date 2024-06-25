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Андрей Мостовой: «В прошлом сезоне мучили непонятные травмы, теперь хочется начать все заново»

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Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал, как провел отпуск. Футболист неделю отдыхал в турецком Бодруме.

«На море пытаюсь как можно больше плавать — прыгаю не просто чтобы поплескаться, а получить нагрузку. Очень люблю пляжный волейбол, когда есть, с кем играть. Но в этот раз уровень подготовки игроков подкачал — слабенький оказался, поэтому мне интересно не было. Еще есть другие пляжные активности... А в Москве активничал — пробовал что-то новое: играл в теннис достаточно много, занимался йогой и пилатесом. Моя сестра открыла в Москве свою студию», — приводит слова Мостового официальный сайт «Зенита».

Также полузащитник поделился ожиданиями от предстоящего сезона. По словам Андрея, хочется начать его с чистого листа.

«Прошлый сезон очень интересно сложился и для команды, и для меня лично. Впервые у меня было так много непонятных травм — странный период, очень хотелось, чтобы он поскорее закончился, чтобы все заново начать и с чистой головой, с новой мотивацией и новыми амбициями войти в следующий», — резюмировал спортсмен.

«Зенит» в сезоне-2023/24 в шестой раз подряд выиграл чемпионат России, в последнем туре на одно очков опередив «Краснодар» и «Динамо». Мостовой провел в РПЛ 21 матч, отметившись тремя мячами и одной результативной передачей. В Кубке страны на его счет 8 встреч и 1 голевой пас.

Источник: ФК
Андрей Мостовой
РПЛ
ФК Зенит
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