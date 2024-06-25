Андрей Мостовой: «В прошлом сезоне мучили непонятные травмы, теперь хочется начать все заново»
Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал, как провел отпуск. Футболист неделю отдыхал в турецком Бодруме.
«На море пытаюсь как можно больше плавать — прыгаю не просто чтобы поплескаться, а получить нагрузку. Очень люблю пляжный волейбол, когда есть, с кем играть. Но в этот раз уровень подготовки игроков подкачал — слабенький оказался, поэтому мне интересно не было. Еще есть другие пляжные активности... А в Москве активничал — пробовал что-то новое: играл в теннис достаточно много, занимался йогой и пилатесом. Моя сестра открыла в Москве свою студию», — приводит слова Мостового официальный сайт «Зенита».
Также полузащитник поделился ожиданиями от предстоящего сезона. По словам Андрея, хочется начать его с чистого листа.
«Прошлый сезон очень интересно сложился и для команды, и для меня лично. Впервые у меня было так много непонятных травм — странный период, очень хотелось, чтобы он поскорее закончился, чтобы все заново начать и с чистой головой, с новой мотивацией и новыми амбициями войти в следующий», — резюмировал спортсмен.
«Зенит» в сезоне-2023/24 в шестой раз подряд выиграл чемпионат России, в последнем туре на одно очков опередив «Краснодар» и «Динамо». Мостовой провел в РПЛ 21 матч, отметившись тремя мячами и одной результативной передачей. В Кубке страны на его счет 8 встреч и 1 голевой пас.
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3
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4
|Локомотив
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5
|Спартак
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6
|ЦСКА
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7
|Ростов
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8
|Рубин
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9
|Кр. Советов
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10
|Ахмат
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11
|Факел
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12
|Оренбург
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13
|Пари НН
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14
|Химки
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15
|Динамо Мх
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16
|Акрон
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|19.07
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Ростов – ЦСКА
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Кр. Советов – Зенит
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Динамо – Факел
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Локомотив – Акрон
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Ахмат – Краснодар
|- : -
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Пари НН – Рубин
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Оренбург – Спартак
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Химки – Динамо Мх
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