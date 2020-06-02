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«Я не из тех, кто боится». Николич готов к встрече с болельщиками «Локомотива»

18:14
Марко Николич. Фото srpskainfo.
Марко Николич. Фото srpskainfo.
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Главный тренер «Локомотива» Марко Николич заявил, что готов к возможному недоброжелательному отношению к нему со стороны болельщиков московской команды после ухода из «Локо» Юрия Семина.

— Я не из тех, кто боится. Кто недостаточно смел, не добьется успеха в футболе, — цитирует Николича Sport24. — Везде, где я работал, у меня были отличные отношения с болельщиками. Я понимаю, что прихожу после легенды, одного из самых больших русских тренеров за 30-40 лет, его абсолютно заслуженно обожают болельщики. Да, мне будет тяжело заслужить их уважение. Но вначале всегда так. Важно, что будет в конце.

В юности я сам был болельщиком, поэтому все понимаю. Любовь нужно заслужить. Бороться за клуб и добиваться результата — это самое важное. И все же на поле играет команда, и я уверен, что болельщики не пойдут против игроков — они должны продолжать биться, тогда болельщики будут их поддерживать.

Дополнительная информация:

https://sport24.ru/

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