Вратарь «Локомотива» Гильерме после матча 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Нижнего Новгорода» (2:1) отметил, что намерен продлить контракт с клубом. По словам 36-летнего голкипера, он мечтает завершить карьеру в «Локо».

— Цорн сказал, что будет вести с тобой переговоры о контракте. Ты готов к подписанию?

— Да, конечно. Моя мечта здесь завершить карьеру. Я делаю все, чтобы тут остаться. Все зависит от здоровья, пока у меня все хорошо. Если со здоровьем все в порядке, то могу играть. Почему бы и нет. Пока я чувствую, что я могу играть.

— Долгий ли контракт?

— Не знаю.

— Стало ли меньше экипировки?

— Нет, просто сейчас проблемы везде в России по поводу доставки из Европы.

— Вы стараетесь экономить форму? Не дарите ее болельщикам?

— Я стараюсь экономить. Пока не дарю болельщикам футболки. Перспектива есть слетать в Европу и забрать перчатки.

— Как тебе ощущения от поезда в Ростов?

— Единственный вариант ездить туда на поезде. Мы начинаем привыкать к этому.

— Как ты поместился в купе?

— Честно, мне было там удобно. В первый раз было непривычно, но я спал хорошо. Туда и обратно без проблем.

— Как вам Заур Хапов в качестве тренера? Есть ли у вас мысль после вратарской карьеры возглавить «Локомотив»?

— Надо идти шаг за шагом. Не люблю планировать свое будущее, потому что сложно сделать план на долгое время.