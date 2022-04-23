Гильерме: «Моя мечта — завершить карьеру в «Локомотиве»
Вратарь «Локомотива» Гильерме после матча 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Нижнего Новгорода» (2:1) отметил, что намерен продлить контракт с клубом. По словам 36-летнего голкипера, он мечтает завершить карьеру в «Локо».
— Цорн сказал, что будет вести с тобой переговоры о контракте. Ты готов к подписанию?
— Да, конечно. Моя мечта здесь завершить карьеру. Я делаю все, чтобы тут остаться. Все зависит от здоровья, пока у меня все хорошо. Если со здоровьем все в порядке, то могу играть. Почему бы и нет. Пока я чувствую, что я могу играть.
— Долгий ли контракт?
— Не знаю.
— Стало ли меньше экипировки?
— Нет, просто сейчас проблемы везде в России по поводу доставки из Европы.
— Вы стараетесь экономить форму? Не дарите ее болельщикам?
— Я стараюсь экономить. Пока не дарю болельщикам футболки. Перспектива есть слетать в Европу и забрать перчатки.
— Как тебе ощущения от поезда в Ростов?
— Единственный вариант ездить туда на поезде. Мы начинаем привыкать к этому.
— Как ты поместился в купе?
— Честно, мне было там удобно. В первый раз было непривычно, но я спал хорошо. Туда и обратно без проблем.
— Как вам Заур Хапов в качестве тренера? Есть ли у вас мысль после вратарской карьеры возглавить «Локомотив»?
— Надо идти шаг за шагом. Не люблю планировать свое будущее, потому что сложно сделать план на долгое время.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|25
|16
|7
|2
|58-24
|55
|
2
|Динамо
|25
|16
|4
|5
|45-24
|52
|
3
|ЦСКА
|25
|13
|5
|7
|37-25
|44
|
4
|Сочи
|25
|13
|4
|8
|39-27
|43
|
5
|Локомотив
|25
|11
|8
|6
|37-32
|41
|
6
|Краснодар
|24
|11
|6
|7
|35-24
|39
|
7
|Кр. Советов
|25
|11
|5
|9
|32-26
|38
|
8
|Ахмат
|25
|10
|2
|13
|29-34
|32
|
9
|Ростов
|25
|8
|7
|10
|41-42
|31
|
10
|Спартак
|25
|8
|7
|10
|28-33
|31
|
11
|Н. Новгород
|26
|7
|7
|12
|23-36
|28
|
12
|Рубин
|25
|7
|5
|13
|32-44
|26
|
13
|Химки
|25
|5
|10
|10
|26-41
|25
|
14
|Урал
|26
|5
|9
|12
|18-29
|24
|
15
|Уфа
|26
|4
|10
|12
|24-37
|22
|
16
|Арсенал
|25
|5
|6
|14
|25-51
|21
|23.04
|14:00
|
Урал – Уфа
|2 : 1
|23.04
|16:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|2 : 1
|23.04
|19:00
|
Сочи – Ахмат
|- : -
|24.04
|14:00
|
Рубин – Арсенал
|- : -
|24.04
|14:00
|
Химки – Кр. Советов
|- : -
|24.04
|16:30
|
Ростов – Спартак
|- : -
|24.04
|19:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.04
|19:00
|
Краснодар – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|17
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|12
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0