Главный тренер «Урала» Юрий Матвеев после ничейного результата в матче 8-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1) заявил, что оценивать судейство должен специальный комитет.

На 4-й минуте главный арбитр встречи Сергей Карасев засчитал гол форварда сине-бело-голубых Артема Дзюбы.

— Интересная игра, трудная была игра. Надеюсь, болельщики ушли довольными со стадиона. Немножко нервно начали игру. Ошибки были невынужденные. Пропустили гол. Не знаю, с помощью ВАР определили, что вне игры не было. Тем не менее потом взяли ситуацию под контроль, мяч хорошо у нас двигался. Забили великолепный гол. Моменты были у «Зенита», у нас. Могли выиграть, могли проиграть, поэтому ничья.

Судейство? Не смотрел пока повтор. Судейство вообще комментировать не хочу. Ребята играли хорошо и уверенно. Судейский комитет пускай разбирается. Если вы говорите, что был офсайд, то беспредел. Во всем мире богатым и сильным командам везде помогают, — сказал Матвеев на видео Youtube-канала «Урала».

«Зенит» с 17 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России. «Урал» — 10 баллов и 10-я строчка.