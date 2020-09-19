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«Урал» — «Зенит»: правильно ли засчитан гол Дзюбы?

17:40
«Урал» — «Зенит»: гол Артема Дзюбы. «Урал» — «Зенит»: гол Артема Дзюбы.
«Урал» — «Зенит»: гол Артема Дзюбы.
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В первом тайме матча 8-го тура Тинькофф чемпионата России «Урал» — «Зенит» гол Артема Дзюбы был засчитан только после вмешательства видеоассистентов Алексея Матюнина и Алексея Воронцова, несколько минут изучавших повторы. На первом стоп-кадре, показанном во время трансляции, казалось, что ступня Дзюбы находилась ближе к линии ворот, чем ступня защитника.

Эпизод матча 8-го тура РПЛ «Урал» — «Зенит».
«Урал» — «Зенит»: гол Артема Дзюбы.

Но этот стоп-кадр был сделан слишком рано — еще до касания мяча игроком «Зенита», сделавшим пас Дзюбе. Видеоарбитры изучали другой стоп-кадр, который тоже показали во время трансляции, но несколько позднее. По нему ВАР сделали вывод, что зенитовский нападающий был в правильном положении. (Александр Бобров)

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