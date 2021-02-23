Влашич высказался о переходе Рондона в ЦСКА и чемпионских перспективах армейцев

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич в интервью Sportske Novosti 23 февраля поделился мнением о нападающем Соломоне Рондоне и перспективах армейцев в борьбе за первое место в Тинькофф РПЛ.

«Переход Рондона? Он отличный футболист, это видно по тренировкам. Тем более, раньше он играл в «Зените», знает, что к чему в чемпионате России. Но у него другая проблема: свой последний матч он провел еще в сентябре и пока не в оптимальной форме. Есть ли у ЦСКА проблемы с форвардами? Возможно, они и не так много забивают, как того хотелось бы, но Шкурин на сборах стал лучшим бомбардиром команды, а Чалов забил три мяча в последнем матче перед перерывом. Достаточно ли этого состава для борьбы за титул чемпиона? Скоро увидим, мы уверены, что сможем добиться положительного результата», — заявил хорватский футболист.

По состоянию на 23 февраля, «Зенит» находится на первом месте в турнирной таблице чемпионата России с 41 очком. На втором месте ЦСКА (37 очков), третий — «Спартак» (35 очков).