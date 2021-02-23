«Тамбов» арендовал форварда «Ростова» Тошевски

Форвард «Ростова» Давид Тошевски ушел в аренду в «Тамбов», сообщает «РБ Спорт». Тамбовский клуб ожидает еще трех новых игроков.

Напомним, из-за проблем с финансированием почти весь состав «Тамбова» будет состоять из арендованных игроков. Многие клубы РПЛ согласились помочь команде. В «Тамбов» уже перешли Владислав Карапузов из «Динамо», Роман Минаев и Александр Денисов из «Арсенала», Кирилл Климов из «Рубина» и Тигран Аванесян из ЦСКА.

По данным источника, тамбовскую команду также пополнит полузащитник «Урала» Юрий Бавин. Арендные соглашения всех игроков действуют до конца сезона. 26 февраля «Тамбов» сыграет с «Ротором» в первом матче РПЛ после зимней паузы. Встреча начнется — в 19.00 по московскому времени.