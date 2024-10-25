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Глушаков: «Жить на 30 тысяч — это нереально, я по себе знаю»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» и «Локомотива» Денис Глушаков ответил на слова голкипера «Зенита» Евгения Латышонка о том, что ему хватает 30 тысяч рублей в месяц для комфортной жизни.

— Понятно, что футболист, может быть, хочет показаться скромнее, когда у него берут интервью, — цитирует «РБ Спорт» Глушакова. — Но жить на 30 тысяч — это нереально, я по себе знаю. У меня трое детей, жена, машины, налоги — выходит очень большая сумма.

— Юрий Жирков сказал, что тратит больше миллиона.

— Я не считал, честно. Наверное, плюс-минус столько и выходит. Смотря, в какое время года. С налогами может быть больше или меньше.

— Собрать ребенка в школу — это уже тысяч 50.

— Не забывайте, что еще есть частные садики и школы. Плюс надо одеться, покушать — все стоит денег.

Евгений Латышонок. Латышонок: «Мне хватает 30 тысяч рублей в месяц для комфортной жизни»

Источник: «РБ Спорт»
Денис Глушаков
Футбол
Евгений Латышонок
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«Акрон» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 9 3 0 25-5 30
2
 Зенит 12 9 2 1 28-4 29
3
 Локомотив 12 9 0 3 26-16 27
4
 ЦСКА 12 7 2 3 22-7 23
5
 Динамо 12 7 2 3 23-12 23
6
 Спартак 12 5 4 3 17-12 19
7
 Рубин 12 4 3 5 14-19 15
8
 Ростов 12 3 4 5 14-21 13
9
 Кр. Советов 12 3 3 6 11-17 12
10
 Акрон 12 3 3 6 16-25 12
11
 Пари НН 12 3 3 6 12-22 12
12
 Динамо Мх 12 2 5 5 5-10 11
13
 Химки 12 2 5 5 11-20 11
14
 Факел 12 2 4 6 8-20 10
15
 Оренбург 12 1 5 6 14-22 8
16
 Ахмат 12 0 6 6 9-23 6
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26.10 14:00
Динамо Мх – Акрон
 - : -
26.10 16:30
ЦСКА – Факел
 - : -
26.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
27.10 12:00
Оренбург – Рубин
 - : -
27.10 14:15
Пари НН – Спартак
 - : -
27.10 16:30
Химки – Динамо
 - : -
27.10 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
28.10 18:30
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