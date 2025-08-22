Быстров вспомнил скандал после прихода в «Зенит» Халка и Витселя: «Денисов был на сто процентов прав в этом конфликте»

Экс-полузащитник «Зенита», «Спартака», «Краснодара», «Анжи» и «Тосно», бронзовый призер Евро-2008 в составе сборной России Владимир Быстров в интервью «СЭ» вспомнил скандал после прихода в «Зенит» Халка и Витселя.

— Вернемся к Спаллетти, который, по вашим словам, сделал бы «Спартак» чемпионом. Что он мог сделать иначе в конфликте в «Зените» вокруг зарплат Халка и Витселя?

— Он мог погасить этот конфликт и разобраться. А вместо этого решил под такое дело быстренько избавиться от этих русских и побеждать с Халком и Витселем. Но просчитался — все оказалось не так просто.

— Вы говорили, что не знаете человека порядочнее Игоря Денисова. Он и в той ситуации в Самаре был прав?

— Да. На сто процентов. Потому что все изнутри знали эту ситуацию. И когда Гарик при всех на собрании команды спросил Спаллетти: «Было это или нет?» Естественно, того, что выдал клуб, не было. После этого всем стало все ясно.